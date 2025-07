AKTIE IM FOKUS Formycon mit Nachrichten zu FYB206 an SDax-Spitze Die Aktien von Formycon haben sich am Donnerstag mit einem Plus von mehr als fünf Prozent auf 30,50 Euro an die SDax-Spitze gesetzt. Sie überwanden damit zunächst auch die Charthürde bei 30 Euro. Im bisherigen Jahresverlauf beträgt das Minus aber …