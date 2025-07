AKTIEN IM FOKUS Rohstoffwerte fest - Bericht über mögliche Maßnahmen in China Mit Abstand stärkster Sektor in Europa sind am Donnerstagmorgen die Rohstoffwerte. Unter anderem gewannen ArcelorMittal 2,4 Prozent, Glencore 3,3 Prozent und Rio Tinto 3,7 Prozent. Günstige Signale gab es von der Derivateseite: Futures auf …