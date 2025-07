Kappenfreie Onestep Stechhilfe mit versteckter Nadel debütiert in Spanien - erster Schritt der europäischen Markteinführung von SteriLance

Onestep ist der weltweit erste kappenfreie, vierstufige Stechstift , bei dem die Nadel von Anfang bis Ende verborgen bleibt und mit der patentgeschützten Total Path Control (TPC) Vertical-Drive-Technologie angetrieben wird, was eine nahezu schmerzfreie Probenahme bei gleichzeitiger Halbierung der Vorbereitungsbewegungen ermöglicht. Die Geräte sind ab sofort in Spanien über ausgewählte Apotheken und E-Commerce-Partner erhältlich, eine breitere Einführung in Europa soll folgen.

MADRID, 10. Juli 2025 /PRNewswire/ -- SteriLance Medical, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die persönliche Blutentnahme, führt heute seine bahnbrechende Onestep Stechhilfe und die dazugehörigen SoftSense Lanzetten in Spanien ein und markiert damit den Eintritt des Unternehmens in Europa.

Was Onestep anders macht

Laden und Entfernen der Nadel in einem Schritt - setzen Sie eine SoftSense-Lanzette ein und drehen Sie einfach die Schutzkappe ab; die Stiftkappe muss nicht entfernt werden.

- setzen Sie eine SoftSense-Lanzette ein und drehen Sie einfach die Schutzkappe ab; die Stiftkappe muss nicht entfernt werden. Vier-Schritt-Workflow - Einstecken, Drehen, Drücken, Auswerfen - rund 70 % weniger Aktionen als bei herkömmlichen Stiften.

- Einstecken, Drehen, Drücken, Auswerfen - rund als bei herkömmlichen Stiften. Der TPC-Vertikalantrieb führt die Nadel in einer geraden Bahn, reduziert Vibrationen und Gewebetraumata für einen nahezu schmerzfreien Fingerstich.

führt die Nadel in einer geraden Bahn, reduziert Vibrationen und Gewebetraumata für einen Fingerstich. Die Nadel ist durchgängig verdeckt, was die Angst vor der Nadel nimmt und das Risiko versehentlicher Verletzungen verringert.

In einer kürzlich durchgeführten Untersuchung mit 30 Vieltestern berichteten 92 % von "geringen oder keinen Schmerzen", während 87 % sich sicherer fühlten, weil sie die Nadel nie sahen.

Market context

In Spanien leben schätzungsweise 5,1 Millionen Erwachsene mit Diabetes, eine der höchsten Prävalenzraten in Europa. Schmerzarme, einfach zu bedienende Geräte wie Onestep können dazu beitragen, die Einhaltung der täglichen Selbstkontrolle zu verbessern, die ein Eckpfeiler eines effektiven Diabetesmanagements ist.

Verfügbarkeit

Onestep und SoftSense sind ab sofort in Spanien über in ausgewählten Apotheken und über E-Commerce-Partner-Websites erhältlich. Ein breiterer Vertrieb im Einzelhandel und in Apotheken auf weiteren EU-Märkten wird in den kommenden Monaten beginnen.

Einhaltung der Vorschriften und Ressourcen

Onestep und SoftSense sind CE-MDR und ISO 13485 zertifiziert und für die häufige Entnahme von Kapillarproben zu Hause konzipiert.

Weitere Informationen über Onestep und seine Funktionen finden Sie im Internet:

https://en.sterilance.com/innovative_products/onestep-lancing-device.

Für Medien- oder Vertriebsanfragen wenden Sie sich bitte an: smu@sterilance.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2728413/image_5020157_8534348.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/kappenfreie-onestep-stechhilfe-mit-versteckter-nadel-debutiert-in-spanien---erster-schritt-der-europaischen-markteinfuhrung-von-sterilance-302502249.html