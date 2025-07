BRP schreibt Geschichte mit Red Dot-Auszeichnungen 2025

Valcourt, Québec (ots/PRNewswire) -



- BRP mit dem Red Dot: Design Team of the Year ausgezeichnet - als erstes

kanadisches Unternehmen.

- Fünf zusätzliche Awards für die Can-Am-Produktpalette, darunter einen "Best of

the Best Award".



BRP Inc. (TSX:DOO; NASDAQ:DOOO), dessen Design- und Innovationsteam kürzlich als

erstes kanadisches Unternehmen mit dem "Red Dot: Design Team of the Year 2025 (h

ttps://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4465454-1&h=1006986199&u=https%3A%2F%2Fnews.b

rp.com%2Fnews-releases%2Fnews-release-details%2Fbrps-design-and-innovation-team-

crowned-red-dot-design-team-year&a=%E2%80%9ERed+Dot%3A+Design+Team+of+the+Year+2

025) " ausgezeichnet wurde, erhielt gestern bei der Verleihung des Red Dot Award

fünf weitere Auszeichnungen. Unter anderem ergatterte die Can-Am Pulse einen

"Best of the Best Award", die höchste Auszeichnung des Wettbewerbs. Die

renommierte Designorganisation zeichnete zusätzlich die Can-Am Origin, den

Can-Am Canyon Redrock, den Can-Am Maverick R Max und den Can-Am Outlander XT

1000R für ihr gewagtes und gleichzeitig funktionelles Design aus, und würdigte

die Produkte dafür, dass sie das "Fahrerlebnis auf Straßen, im Gelände und

überall dazwischen" neu definieren.





