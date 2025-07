Mars erzielt erneut Reduktion seiner Treibhausgasemissionen weltweit um 1,9 %

Unterhaching (ots) -- Mars, Incorporated setzt seine globalen Anstrengungen fort, dasGeschäftswachstum von seinen CO2-Emissionen zu entkoppeln. Seit 2015 ist derUmsatz weltweit um rund 69 % auf ca. 55 Mrd. US-Dollar gewachsen, während dieCO2-Bilanz im gleichen Zeitraum um insgesamt 16,4 % verringert werden konnte.- Ein wesentlicher Teil dieser Fortschritte wurde durch verstärktePartnerschaften im landwirtschaftlichen Bereich erreicht. Mittlerweile laufenweltweit mehr als 60 Projekte in 29 Ländern, die darauf abzielen, dieLebensgrundlagen von Landwirt*innen zu verbessern und gleichzeitig ihreBetriebe sowie die Böden für kommende Generationen widerstandsfähiger zumachen.- Um den Fortschritt weiter zu fördern, hat Mars, Incorporated den "MarsSustainability Investment Fund" (MSIF) ins Leben gerufen. Dieser mit bis zu250 Millionen US-Dollar ausgestattete Fonds soll Unternehmen unterstützen, dieinnovative Lösungen für die Nachhaltigkeitsherausforderungen der Brancheentwickeln.Mars, Incorporated hat seinen globalen Nachhaltigkeitsbericht "Sustainable in aGeneration" für das Jahr 2024 veröffentlicht, der weitere Fortschritte auf demWeg von Mars zur Erreichung von Netto-Null-Treibhausgasemissionen bis zum Jahr2050* beschreibt. Im Jahr 2024 konnten die absoluten Treibhausgasemissionen desUnternehmens entlang der gesamten Wertschöpfungskette weltweit um weitere 1,9%gegenüber dem Basisjahr 2015 reduziert werden, während das Unternehmen mitMarken wie M&M´S®, Extra®, Ben´s Original® oder Sheba® gleichzeitig um rund 69 %auf rund 55 Milliarden US-Dollar innerhalb des gleichen Zeitraums gewachsen ist.Poul Weihrauch, CEO von Mars, Incorporated, betont: "Ich freue mich, dass wirweiterhin in der Lage sind, unser Wachstum von unserem CO2-Fußabdruck zuentkoppeln, während wir zugleich in Innovation investieren und Start-upsunterstützen, die neue Ansätze zur Bewältigung von Resilienzherausforderungenentwickeln. Das sind entscheidende Themen, bei denen Handlungsbedarf besteht, umzukünftige Umweltrisiken zu reduzieren und langfristig wirtschaftliche Vorteilezu schaffen. Wir sind uns bewusst, dass es auf diesem Weg auch Rückschläge gebenwird, die wir benennen müssen. Unser Fokus bleibt jedoch darauf gerichtet,Fortschritte zu erzielen, unser Geschäft auszubauen und unseren Einfluss auf denPlaneten zu verringern, indem wir allen Beteiligten zum Erfolg verhelfen."Im Jahr 2024 konzentrierte sich Mars, Incorporated besonders auf Partnerschaftenzur Förderung innovativer landwirtschaftlicher Praktiken und entwaldungsfreier