Deutschland fällt bei E-Mobilität zurück, China baut Vorsprung weiter aus (FOTO)

München (ots) -- Ende der E-Auto-Förderung lässt Absatzzahlen einbrechen: Deutschland rutschtim Ranking auf Platz 5- Weltweit steigt der Anteil von E-Autos an Neuwagenverkäufen von 20 auf 25Prozent, trotz Wachstumsschwäche in wichtigen Märkten- Anteil der Schnellladesäulen an öffentlicher Ladeinfrastruktur wächst,Zufriedenheit der Nutzer mit dem Ladeerlebnis steigtTrotz politischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten hat die weltweiteAkzeptanz von Elektrofahrzeugen in den vergangenen zwei Jahren weiterzugenommen, allerdings mit regionalen Unterschieden. Das zeigt der EV ChargingIndex 2025 von Roland Berger. Wie schon in den Vorjahren erreicht China erneutPlatz 1 des Rankings, gefolgt von Norwegen und den USA. Während Deutschlandwegen des Absatzeinbruchs nach dem Ende der staatlichen Förderungen auf Platz 5abrutscht, holen andere Länder schnell auf: So steigt das Vereinigte Königreichdank des starken Wachstums bei E-Auto-Verkäufen und Ladeinfrastruktur auf Platz4 auf. Auch Portugal und die Türkei verbessern sich und schaffen es in die obereHälfte des Index. Südkorea bleibt weiterhin ein starker Akteur imE-Fahrzeug-Markt, doch seine Gesamtplatzierung ist rückläufig, was vor allem aufdie geringe Kundenzufriedenheit mit dem Ladesystem des Landes zurückzuführenist. Der Roland Berger EV Charging Index 2025 basiert auf einer Umfrage unter12.000 Befragten in 33 Ländern und bewertet die wichtigstenElektromobilitätsmärkte nach Kriterien wie Marktgröße, Ladeinfrastruktur,Brancheninnovation und Kundenzufriedenheit."Das weltweite Wachstum der Elektromobilität geht stetig weiter, wenn auch mitdeutlichen regionalen Unterschieden. So führen Kostenprobleme, Schwierigkeitenin der Batterie-Lieferkette und politische Änderungen in weiten Teilen Europaszu einem moderaten Wachstum der E-Auto-Verkäufe, während in den VereinigtenStaaten politische Unsicherheiten den Fortschritt bremsen", sagt Adam Healy,Principal bei Roland Berger. "Im Gegensatz dazu setzt China weiterhin aufElektrifizierung und treibt die Entwicklung des gesamten Ökosystems voran. Undauch jüngere Märkte im Nahen Osten und in Südostasien verzeichnen einerhebliches Wachstum bei der Akzeptanz von Elektrofahrzeugen."China ist erneut Vorreiter bei E-MobilitätChina baut seinen bereits beachtlichen E-Fahrzeug-Bestand weiter aus und glänztzudem bei der Versorgung mit öffentlichen Ladesäulen. Damit führt das Landerneut den EV Charging Index an. Deutschland hat dagegen an Boden verloren undliegt nun auf Platz fünf. Nach Abschaffung der staatlichen Förderung im Januar