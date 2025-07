Südzucker mit Gewinneinbruch - Schwacher Zuckermarkt

levantiner schrieb 09.04.25, 03:49

Aufback-Pizzen made in Berlin sind ein Hit. Selbst in den USA und Kanada. Jetzt erweitert Weltmarktführer Freiberger seine Produktion im Märkischen Viertel. Während dort schon täglich 680.000 belegte Teigfladen vom Band laufen, sind es bald im Jahr viele Millionen mehr.



Aber Pizza-König Ernst Freiberger (74) hat sein Fladen-Imperium 1998 zu hundert Prozent an den Konzern Südzucker verkauft.