Aktien – Die Angst, etwas zu verpassen, ist wieder da

Die aus technischer Sicht bei 24.150 Punkten auf Grün gesprungene Börsenampel führt zu einem wahren Kaufrausch an der Frankfurter Börse und einem neuen Allzeithoch im DAX. Allen voran institutionelle Investoren, die vielleicht schon auf dem Weg in die Sommerferien waren, werfen ihre Skepsis der Rally gegenüber einmal mehr über Bord und müssen auf den fahrenden Zug aufspringen, um die Performance für ihre Kunden nicht zu verpassen. Wieder ist die Angst da, an der Börse etwas zu verpassen. Die Angst vor weiter steigenden Kursen führt zu einer Gier, die laut Fear & Greed Index für die Wall Street schon wieder im extremen Bereich angekommen ist.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Zwar sorgt das Zolltheater im Weißen Haus mit Briefen und Deadlines weiter für Schlagzeilen, die Anleger nehmen diese aber lediglich mit Schulterzucken zur Kenntnis. Die Angst vor neuen Zöllen ist scheinbar komplett verschwunden. Doch diese Gleichgültigkeit kann gefährlich werden und die positive Stimmung jederzeit und plötzlich kippen.

Sehr positiv ist die Stimmung in diesen Tagen beim schon bekannten High-Flyer Nvidia. Der KI-Profiteur knackt als erstes Unternehmen die Vier-Billionen-Dollar-Marke im Hinblick auf den Börsenwert, in weniger als zwei Jahren hat sich dieser verdreizehnfacht. Die Aktie könnte damit einmal mehr an dem Punkt angelangt sein, an dem die Risiken die Chancen überwiegen.

Der Anteil am 500 Unternehmenden umfassenden S&P-500-Index beträgt mittlerweile acht Prozent. Kurzfristig könnte aus technischer Sicht in der Aktie noch etwas Luft nach oben sein. Fundamental muss man sagen, dass die aufkommende Konkurrenz in den vergangenen Monaten nicht geschlafen hat und Großkunden wie Amazon vielleicht bald nicht mehr auf die Chips von Nvidia angewiesen sein könnten.