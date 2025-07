Hotel-Investmentmarkt nimmt weiter Fahrt auf - Zahl der Großtransaktionen steigt

Frankfurt/Main (ots) - Der deutsche Hotel-Investmentmarkt hat in den vergangenenMonaten deutlich Fahrt aufgenommen. Nach zwei sehr stabilen Quartalen im zweitenHalbjahr 2024 mit jeweils über 400 Mio. EUR war der Markt zwar mangelsProduktüberhang vergleichsweise schwach ins Jahr 2025 gestartet. Allerdingskonnte bereits im Jahresauftaktquartal 2025 ein in der Breite steigendesInteresse auf Investorenseite verzeichnet werden, das zwar nicht imInvestmentergebnis von rund 238 Mio. EUR ablesbar war, aber in den inVermarktung befindlichen Prozessen immer wieder zum Ausdruck gekommen ist. Diesergibt die Analyse von BNP Paribas Real Estate."Im zweiten Quartal spiegelt das registrierte Investmentvolumen von 592 Mio. EURdie anziehende Marktdynamik eindrucksvoll wider. Für das erste Halbjahr 2025kann damit ein Hotel-Investmentvolumen von 830 Mio. EUR vermeldet werden",erklärt Alexander Trobitz, Geschäftsführer und Head of Hotel Services der BNPParibas Real Estate GmbH, und ergänzt: "Gegenüber dem Vorjahreszeitraumentspricht dies einem Plus von 52 %, und der Markt ist wieder auf Kurs RichtungLangzeitniveau." Während das erste Quartal über weite Strecken vonkleinvolumigen Deals dominiert wurde, waren es im zweiten Quartal Transaktionenjenseits der 50-Millionen-EUR-Marke, die den Unterschied machen. Besondersprominent war der Ankauf des Mandarin Oriental in München für rund 150 Mio. EURdurch Eagle Hills. Der Anteil ausländischer Investoren notiert in denvergangenen zwei Jahren auf einem deutlich überdurchschnittlichen Niveau.Überzeugt vom starken deutschen Hotelmarkt und sich verbesserndenPerformance-Kennzahlen, sichern sie sich im aktuellen Marktumfeld attraktiveInvestmentopportunitäten allen voran in der Premiumhotellerie. Ihr Marktanteilnotiert aktuell bei hohen 70 %.München und Berlin ganz oben in InvestorengunstMit starken Ergebnissen führen München und Berlin mit weitem Abstand das Feldder wichtigsten Hotel-Investmentmärkte an. In München beläuft sich dasInvestmentvolumen im ersten Halbjahr auf rund 261 Mio. EUR, für Berlin werdenrund 177 Mio. EUR registriert. Beide Märkte profitierten dabei nicht nur vonihrer Größe und der überzeugenden Entwicklung der Hotelperformancekennziffern,sondern allen voran vom attraktiven Investmentprodukt auch im großvolumigenSegment. Nennenswerte Umsätze können noch für Köln (rund 83 Mio. EUR ) undHamburg (rund 51 Mio. EUR) vermeldet werden. In allen anderen A-Standorten fälltdas Ergebnis für den Moment noch enttäuschend aus. Die Analyse der Absolutwertezeigt, dass das Investmentvolumen in allen Größenklassen jenseits der 10 Mio.EUR gegenüber dem Vorjahr zum Teil deutlich gestiegen ist. Besonders fällt dabei