XRP erreicht neue Höchststände nach Ripple-Deal – Kursziel 6 US-Dollar?

Arthur Azizov, Gründer von B2 Ventures, kommentiert: "XRP ist aktuell in einer entscheidenden Phase. Wenn sich der Kurs über 2,34 US-Dollar hält, ist ein Anstieg auf 2,65 US-Dollar sehr wahrscheinlich – und bei einem nachhaltigen Ausbruch ist sogar ein Sprung in Richtung 4 bis 6 US-Dollar möglich."

XRP , die Kryptowährung des Unternehmens Ripple, zeigt Anzeichen eines massiven Aufwärtstrends. Am Mittwochabend durchbrach der Token erstmals seit Monaten die Marke von 2,40 US-Dollar. Aktuell notiert der Kurs bei 2,41 US-Dollar, was einem Tagesplus von 3,58 Prozent entspricht. Der Crypto Fear and Greed Index legt im Zuge der Krypto-Rallye um sechs Punkte auf 58 zu. (Stand: 11:30 Uhr MESZ).

Ein nachhaltiger Anstieg über 3,84 US-Dollar würde XRP auf ein neues Allzeithoch katapultieren – das letzte stammt aus Januar 2018.

Ripple gewinnt BNY Mellon als Stablecoin-Partner

Ein wesentlicher Kurstreiber ist der am 1. Juli 2025 bekanntgegebene Deal zwischen Ripple und der Bank of New York Mellon (BNY Mellon). Die älteste Bank Amerikas wird künftig als Hauptverwahrstelle (Custodian) für den firmeneigenen Stablecoin RLUSD fungieren. Diese strategische Partnerschaft verleiht Ripple und XRP erhebliche Glaubwürdigkeit im institutionellen Bereich.

RLUSD ist mittlerweile auf Ethereum und dem XRP Ledger (XRPL) live. Zwar entfallen laut DefiLlama noch rund 87 Prozent des Handelsvolumens auf Ethereum, doch Analysten wie Crypto Eri sehen langfristig erhebliches Potenzial im XRPL-eigenen Einsatz des Stablecoins.

Außerdem konnte RLUSD am Mittwoch die Marke von 500 Millionen US-Dollar bei der Marktkapitalisierung überschreiten – weniger als acht Monate nach dem Launch. Damit zählt der von Ripple entwickelte, dollarbesicherte Stablecoin nun zu den Top 20 Stablecoins weltweit.

ETF-Nachfrage steigt

Parallel dazu sorgt auch das wachsende Interesse an XRP-bezogenen ETFs für Rückenwind. Der größte Fonds, der Teucrium 2x Long Daily XRP, verzeichnete in der ersten Juliwoche Zuflüsse in Höhe von 158 Millionen US-Dollar – der höchste Wert seit seiner Einführung.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

