Bitcoin und Gold: Wo ist das Geld besser aufgehoben, wenn alles kracht?

Gold bleibt der Klassiker in Krisenzeiten

In einer Welt voller geopolitischer Spannungen und geldpolitischer Unsicherheiten suchen Anleger nach verlässlichen Alternativen zu klassischen Anlageklassen.

Gold genießt seit Jahrtausenden das Vertrauen der Menschen. Als physisch begrenzter Rohstoff mit weltweiter Akzeptanz durch Zentralbanken dient es als stabiler Wertspeicher in wirtschaftlichen Extremphasen. Die Geschichte zeigt, dass Währungen, die nicht durch reale Werte gedeckt sind, regelmäßig in Krisen abgleiten. Schon im Römischen Reich verwässerte die Münzprägung mit Silber, was zur Inflation führte.

Heute bleibt Gold für viele Investoren eine Art Versicherung gegen Währungsabwertung. "Gold ist ein bewährter Anker, wenn Turbulenzen das Vertrauen in Fiat-Währungen schwinden lassen", betont FactSet. Insbesondere in Phasen hoher Inflation wie während der Stagflation der 1970er Jahre bewährte sich das Edelmetall als stabiler Hafen. Als die USA mit ihrer expansiven Geldpolitik für eine Vertrauenskrise in Fiat-Währungen sorgten. Gold profitierte massiv:

Bitcoin: Der volatile Herausforderer

Bitcoin dagegen durchläuft seit seiner Einführung 2009 starke Kursschwankungen – zweistellige Prozentverluste oder -gewinne innerhalb eines Tages sind keine Seltenheit. Dennoch hat der digitale Vermögenswert langfristig eine deutlich höhere Rendite erzielt als Gold. Die Gemeinsamkeit: Auch Bitcoin ist durch seine Programmierung knapp – maximal 21 Millionen Coins können jemals existieren. Das Angebot wächst regelmäßig langsamer, da sogenannte "Halvings" die Menge neu geschürfter Coins reduzieren.

"Bitcoin wird zunehmend als modernes Pendant zu Gold gesehen", so die Analysten von FactSet. Doch während Gold historisch als Schutz vor Inflation und Unsicherheit gilt, bleibt Bitcoin ein hochspekulatives Investment – trotz wachsender institutioneller Akzeptanz.

Krisentest mit gemischtem Ergebnis

In wirtschaftlichen Abschwüngen zeigt sich ein klares Bild: Gold hält sich meist stabil, Bitcoin dagegen fällt oft mit dem Gesamtmarkt. So verlor der Bitcoin zu Beginn der COVID-19-Krise im März 2020 an einem einzigen Tag über 40 Prozent seines Wertes – ein Ausverkauf, wie man ihn von einem "sicheren Hafen" nicht erwarten würde.

Interessanterweise konnte sich Bitcoin in manchen geopolitischen Spannungen jedoch vom Aktienmarkt abkoppeln. Laut FactSet könnte dies auf ein wachsendes Vertrauen in die Dezentralität der Kryptowährung hindeuten.

Institutionelle Nachfrage wächst – bei beiden

Sowohl Gold als auch Bitcoin profitieren aktuell von zunehmender institutioneller Nachfrage. Laut World Gold Council stiegen die Zuflüsse in goldgedeckte ETFs im Jahr 2024 um 25 Prozent. Zentralbanken kauften über 1.000 Tonnen Gold – deutlich mehr als die 293 Tonnen, die der Internationale Währungsfonds meldet, da der WGC auch inoffizielle Käufe berücksichtigt.

Bitcoin wiederum verzeichnet starke Mittelzuflüsse in neu aufgelegte ETFs. Die drei größten – IBIT, FBTC und GBTC – sammelten seit Jahresbeginn 12,5 Milliarden US-Dollar ein. Unternehmen wie Strategy stocken ihre Bestände massiv auf. Das Unternehmen hält laut FactSet aktuell rund 580.250 Bitcoin und refinanziert seine Käufe mit aggressiven Aktienprogrammen in Milliardenhöhe.

Öffentliche Pensions- und Staatsfonds hingegen halten sich bislang zurück. Sie sind weder in den großen Bitcoin-ETFs investiert noch durch regulatorische Vorgaben zu digitalen Vermögenswerten abgesichert.

Zukunft mit Fragezeichen

Während Gold als Wertaufbewahrungsmittel in Krisen bewährt sei, bleibe Bitcoin trotz technologischer Innovationen ein spekulatives Asset. Die Analysten von FactSet warnen:

"Bitcoin ist letztlich ein Stellvertreter für die Blockchain-Technologie – ein zweischneidiges Schwert."

Fortschritte wie Quantencomputer könnten seine Verschlüsselung angreifbar machen, was langfristig ein erhebliches Risiko darstelle.

Fazit

Gold und Bitcoin können nebeneinander bestehen, doch erfüllen sie laut FactSet unterschiedliche Rollen. Gold bleibt der bewährte Krisenschutz und verlässliche Baustein in defensiven Portfolios. Bitcoin hingegen bietet eine Wette auf das Potenzial digitaler Technologien. Beide Vermögenswerte haben nur eine geringe Korrelation zu traditionellen Anlageklassen und bieten dadurch ein hohes Maß an Diversifizierung. Doch während Gold Stabilität verspricht, locke Bitcoin mit Wachstum. Anleger sollten genau wissen, was sie wollen und was sie bereit sind, zu riskieren.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion