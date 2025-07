Porsche-Tochterfirma MHP kürzt Stellen

Ludwigsburg (dts Nachrichtenagentur) - Die Porsche-Tochterfirma MHP plant einen Stellenabbau. Das sagte CEO Federico Magno dem Nachrichtenmagazin "Focus".



"Wir müssen und werden an der Performance arbeiten", sagte der MHP-Chef. "Wir trennen uns insgesamt von einer niedrigen dreistelligen Zahl von Mitarbeitern." Dies sei Folge der Transformation des Unternehmens: MHP stellt an manchen Stellen neue Berater ein, die Firma wird sich aber auch von manchen trennen. Dabei geht es laut Management unter anderem um Beraterprofile, die nicht zum neuen Kurs passen. "Wir beschleunigen die Transformation. Das ist ein Signal der Stärke", so Magno.





