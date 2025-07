Medikamentenpreise steigen - Handelskrieg trifft Verbraucher

Köln (ots) -



- Deutsche Pharmaindustrie besonders exponiert bei US-Exporten

- Atradius: bis zu 35 Prozent Umsatzeinbrüche



Drohende Zölle und eine Preisdeckelung auf Arzneimittel in den USA setzen die

deutsche Pharmabranche zunehmend unter Druck. Mit 23 Prozent aller Exporte sind

die USA wichtigster Einzelmarkt. "Es könnte zu einem Exportrückgang von bis zu

35 Prozent kommen", erklärt Nicole Bludau, Managerin Risk Services beim

internationalen Kreditversicherer Atradius. Die Folgen: steigende

Medikamentenkosten, Forschungsdefizite und Medikamentenknappheit.



Die Pharmaindustrie zählt grundsätzlich zu den robusteren Branchen der deutschen

Wirtschaft. Doch die US-Zollpolitik könnte die stabile Lage ins Wanken bringen.

Sollte es zu keiner Einigung mit den USA kommen und sollten wie geplant ab dem

1. August Zölle auf Medikamente und Pharmaprodukte Inkrafttreten, ist je nach

Höhe möglicher Zölle mit deutlichen Preissteigerungen bei Arzneimitteln in

Deutschland zu rechnen. "Unternehmen müssen mit drastischen Kosteneinsparungen

auf die Zölle reagieren, um die steigenden Preise abzufedern", erläutert Nicole

Bludau. In einem optimistischen Szenario könne es bei einem moderaten

Preisanstieg von 10 Prozent bleiben - vorausgesetzt die US-amerikanischen Zölle

belaufen sich auf 20 Prozent, während die Unternehmen gleichzeitig in der Lage

sind ihre Kosten um 50 Prozent zu senken. Im schlimmsten Falle, bei Zollsätzen

von 50 Prozent, könnten Medikamentenpreise um bis zu 30 Prozent ansteigen.

Besonders problematisch: Durch steigende Preise könnte die Versorgungslage in

einzelnen Segmenten angespannt bleiben, wenn Krankenkassen nicht mehr bereit

sind, höhere Preise mitzutragen. "Am Ende ist die Situation kein Handelskonflikt

zwischen Ländern, sondern fördert das Dilemma der Krankenkassen, die sich schon

jetzt in einer schwierigen Situation befinden und geht letztendlich zu Lasten

jedes Patienten", mahnt Nicole Bludau.



Im Extremfall könnten aufgrund der Zollpolitik bis zu 35 Prozent der US-Exporte

wegfallen, was deutliche Umsatzrückgänge zur Folge hätte. Besonders für

forschungsintensive Unternehmen wäre das eine ernste Belastung. Denn geringe

Margen bedeuten weniger Investitionsspielraum für Forschung und Entwicklung.

"Wenn Hersteller weniger verdienen, fehlt ihnen das Kapital für Innovationen,

was langfristig den Pharmastandort Deutschland schwächt und letztlich zu einer

geringeren Versorgungssicherheit führt", so Nicole Bludau. Zudem denken viele

Pharmaunternehmen über eine Verlagerung ins Ausland nach, um Kosten zu

reduzieren. Jedoch sind zahlreiche Forschungsgelder an den Standort Deutschland

gebunden. Ein Abzug würde somit zu weiteren Forschungsdefiziten führen.



Ungewisse Zukunftsplanung



Viele große Pharmahändler schätzen sich derzeit als krisenfest ein. Doch vor

allem mittelständische Unternehmen mit starkem US-Fokus stehen unter Druck.

Bereits heute haben wir einen hohen zweistelligen Anteil an Unternehmen aus der

Branche unter erhöhter Beobachtung. "Wir sehen derzeit keine grundsätzliche

Schieflage in der Branche. Aber einige Unternehmen müssen sich auf deutliche

Umsatzverluste einstellen, sollten Trumps Ankündigungen Realität werden", so

Nicole Bludau. Noch sind die Meldungen über Zahlungsausfälle überschaubar, doch

das könnte sich schnell ändern.



