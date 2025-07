COSRX Airy-Light Invisible Sun Stick erreicht Platz 1 der "Hot New Releases" auf Amazon

Berlin (ots/PRNewswire) - COSRX, die weltweit renommierte K-Beauty-Marke, feierteinen weiteren Meilenstein. Ihr neuer Airy-Light Invisible Sun Stick (https://www.amazon.de/dp/B0F8HJ9DD5?maas=maas_adg_D332874DF3FBC63F414A683A6D62CE07_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) hat es in nur zwei Wochen nach Markteinführung und kurzvor den mit Spannung erwarteten Prime-Day-Aktionen an die Spitze der "Hot NewReleases" in der Kategorie Gesichtssonnenschutz auf Amazon.de (https://www.amazon.de/cosrx?maas=maas_adg_73C5628F1EE1E7630B3C0837982373C9_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) geschafft."Wir sind wirklich dankbar und begeistert von dieser unglaublichen Resonanz",sagte ein Sprecher von COSRX. "Der Prime Day ist eines der größtenShopping-Events des Jahres, und zu sehen, dass so viele Kundinnen bereits jetztVorräte anlegen, zeigt, wie sehr sie uns und unseren Produkten vertrauen. UnserAiry-Light Invisible Sun Stick wurde mit großer Sorgfalt entwickelt - er bieteteine leichte, hautfreundliche Formel in praktischer Stick-Form, die einfachanzuwenden ist und sich nahtlos in den Alltag einfügt. Um unsere Wertschätzungfür die große Unterstützung zu zeigen, haben wir ein exklusivesPrime-Day-Angebot vorbereitet, damit noch mehr Menschen dieses Sommer-Essentialerleben können."Funktion trifft Komfort: Warum so viele Kundinnen begeistert sind Der Airy-LightInvisible Sun Stick überzeugt nicht nur durch seine praktische Stick-Form,sondern auch durch seine durchdachte Formulierung - eine Kombination, die idealauf die Bedürfnisse moderner Hautpflege-Fans abgestimmt ist. Als erstesSun-Stick-Produkt von COSRX in Europa bietet er ein ultraleichtes Hautgefühl,ein soft-mattes Finish, hygienisches und schnelles Auftragen unterwegs sowiehohen Tragekomfort, selbst bei empfindlicher oder öliger Haut.Genau diese Kombination spricht an, was sich viele Kundinnen heute von einemSonnenschutz wünschen - und sorgt seit dem Launch für durchweg positivesFeedback.Produkt-Highlights: High-Performance für den Alltag Der COSRX Airy-LightInvisible Sun Stick (https://www.amazon.de/dp/B0F8HJ9DD5?maas=maas_adg_D332874DF3FBC63F414A683A6D62CE07_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) kombiniert starkenUV-Schutz (SPF 50+ / PA++++) mit einem luftigen, schwerelosen Auftrag, derkeinen weißen Film hinterlässt. Die schweißresistente, talgkontrollierendeFormel eignet sich ideal für fettige und empfindliche Haut und sorgt für einangenehm pudriges, soft-mattes Finish - perfekt für unterwegs und den Sommer in