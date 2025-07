XO Life begrüßt Sergey Vasilyev von Flo Health Inc. als neuen Chief Technology Officer (FOTO)

München (ots) - XO Life, eine der führenden digitalen Gesundheitsplattformen in

Europa, die mit ihrer brite(TM) Meta-Plattform die Therapie- und

Produktbegleitung für Patienten innoviert, freut sich, die Ernennung von Sergey

Vasilyev zum neuen Chief Technology Officer (CTO) ab 01. Juni 2025 bekannt zu

geben.



Sergey Vasilyev bringt eine Fülle von Erfahrungen aus dem globalen

Health-Tech-Sektor mit. Bevor er zu XO Life kam, war er Vice President of

Engineering bei Flo Health Inc. Die Flo-App ist die Nummer 1 unter den

heruntergeladenen Frauengesundheits-Apps weltweit, mit über 200 Millionen

Downloads und rund 40 Millionen monatlich aktiven Nutzerinnen. Er kam 2018 zu

Flo Health Inc. und spielte eine Schlüsselrolle bei der Führung des Unternehmens

durch eine Phase raschen Wachstums - von einem kleinen Team zu einer

dreistelligen Mitarbeiterzahl. Flo wurde das erste Femtech-Einhorn der Welt und

sammelte in seiner Serie-C-Finanzierungsrunde 2024 200 Millionen US-Dollar ein.

Bei Flo war Sergey maßgeblich an der globalen Skalierung der Plattform beteiligt

und verantwortete beispielsweise die Bereitstellung personalisierter Inhalte und

nutzerzentrierter Einblicke für Millionen von Nutzerinnen in mehreren Ländern.





Seine Expertise im Aufbau skalierbarer Technologie-Infrastrukturen, maschinellem

Lernen, Big Data und der internationalen Expansion digitaler Plattformen passt

perfekt zur Mission von XO Life. Als CTO wird Sergey die Weiterentwicklung und

den Ausbau der brite(TM) -Plattform leiten, während XO Life in die nächste Phase

des Wachstums und der Internationalisierung eintritt.



"Ich bin zu XO Life gekommen, weil ich ein enormes Potenzial in der Fähigkeit

der Plattform sehe, Menschen bei einem breiten Spektrum von Medikamenten,

Therapien und Erkrankungen zu unterstützen", sagt Sergey Vasilyev. "Was Flo im

Bereich der Frauengesundheit erreicht hat, kann XO Life in die gesamte

Gesundheitslandschaft einbringen, indem es personalisierte, skalierbare und

ansprechende Unterstützung für Millionen von Patienten weltweit schafft."



"Wir freuen uns sehr, Sergey in unserem Führungsteam willkommen zu heißen", sagt

Dr. Friderike Bruchmann, Co-Founder und CEO von XO Life. "Seine nachgewiesene

Erfolgsbilanz bei der Skalierung globaler Plattformen und personalisierter

Gesundheitsinhalte macht ihn zu einer idealen Ergänzung unserer Vision.

Gemeinsam wollen wir XO Life zum führenden digitalen Pflegebegleiter für

Patienten weltweit machen."



Über XO Life



Die brite(TM) -Metaplattform von XO Life ist der führende innovative Begleiter

für Patienten bei allen Arten von Therapien und Gesundheitsprodukten - von

verschreibungspflichtigen Medikamenten bis hin zu OTC- und Naturheilmitteln. Als

gemeinsame Plattform ermöglicht sie es Herstellern, ihren Patienten

markenbezogene, personalisierte digitale Unterstützung zu bieten - und das alles

in einer einzigen, einheitlichen App. Die Patienten profitieren von

verifizierten Inhalten, maßgeschneiderten Einblicken und fachkundiger Beratung,

ohne dass sie für jedes Produkt oder Unternehmen eine eigene App herunterladen

müssen.



XO Life ist Marktführer in Deutschland und arbeitet mit mehr als 30 Herstellern

- darunter Weltmarktführer, KMUs und Nischeninnovatoren - in über 40

Indikationen zusammen. Die brite(TM) -Plattform ist weltweit verfügbar und trägt

dazu bei, die digitale Patientenansprache in großem Umfang neu zu definieren.



