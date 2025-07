Dax am Mittag noch leicht im Plus - Rallyebewegung intakt

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat am Donnerstag nach einem freundlichen Start in den Handelstag bis zum Mittag einen Teil seiner Gewinne wieder abgegeben - bleibt aber auf einem Rekordniveau. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.585 Punkten berechnet, 0,1 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Porsche, Merck und Brenntag, am Ende die Commerzbank, Siemens Energy und Rheinmetall.



"Die Skepsis vieler Marktteilnehmer in den vergangenen Handelstagen hat den Dax zu immer neuen Rekordständen getrieben", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. "Insbesondere die immer beliebteren passiven Investmentvehikel treiben die Hausse weiter an." Sie schauten nicht links oder rechts, sondern investierten die Kundengelder in den Finanzmärkten.





