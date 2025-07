Landeskrankenhilfe V.V.a.G. / LKH mit gutem Neugeschäft in der ...

LKH mit gutem Neugeschäft in der Zusatzversicherung (FOTO) Lüneburg (ots) - Die Landeskrankenhilfe (LKH) ist mit ihrer Transformation auf Erfolgskurs: In 2024 hat die LKH neue Tarife in der privaten Krankenversicherung (PKV) an den Markt gebracht und moderne digitale Services etabliert. Der Jahresabschluss unterstreicht Finanzstärke und hohe Erträge.

"Unser Geschäftsverlauf hat sich besser entwickelt als erwartet, berücksichtigen wir den allgemeinen Anstieg der Leistungsausgaben und die Investitionen in unsere Transformation", zeigt sich Vorstandsvorsitzender Dr. Matthias Brake zufrieden. Die Beitragseinnahmen stiegen in 2024 auf insgesamt 957,3 Mio. EUR (Vorjahr: 915,3 Mio. EUR), den größten Anteil machte daran die Krankenvollversicherung aus. Die LKH zahlte Leistungserstattungen in Höhe von insgesamt 779,1 Mio. EUR an ihre Mitglieder aus. Nach Abzug der Aufwendungen für Leistungen und Kosten von den Bruttobeiträgen verblieb ein versicherungsgeschäftliches Ergebnis in Höhe von 140,0 Mio. EUR (Vorjahr: 139,0). Die versicherungsgeschäftliche Ergebnisquote belief sich auf 14,6 % (Vorjahr: 15,2 %). In der Kapitalanlage wuchs das Anlagevolumen auf 8.995,7 Mio. EUR. Die Zahl der Versicherten wuchs auf 317.404 (2023: 316.039) an. Besonders dynamisch entwickelte sich das Neugeschäft in der Zusatzversicherung - eine branchenweit zu verzeichnende Entwicklung.