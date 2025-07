Cornflakes plus Nutella: WK Kellogg-Aktie explodiert mit über 50 Prozent

Da haben die Anleger sich beinahe an ihren Cornflakes verschluckt. Die Aktien von WK Kellogg's schießen am Donnerstag um fast 50 Prozent nach oben.

Die Titel des in Michigan ansässigen Unternehmens erreichten in der Spitze 26,10 US-Dollar – der höchste Stand seit der Aufteilung des Konzerns im Jahr 2023.

Laut Wall Street Journal, das die Gespräche zuerst am Mittwoch meldete, könnte Ferrero den etwa 3 Milliarden US-Dollar schweren Deal noch diese Woche abschließen.

Am Mittwochabend lag die Marktkapitalisierung von WK Kellogg bei rund 1,51 Milliarden US-Dollar.

Das Unternehmen wurde von Kellanova abgespalten und bündelt das nordamerikanische Frühstücksgeschäft des früheren Mutterkonzerns Kellogg.

Parallel dazu wird Kellanova derzeit selbst vom Süßwarenriesen Mars übernommen – in einem fast 36 Milliarden Dollar schweren Deal.

"Wir haben WK Kellogg bislang als eher wachstumsschwachen Akteur im reifen US-Müsli-Markt gesehen. Eine Übernahme durch Ferrero könnte dem Unternehmen aber Zugang zu neuen Produkten und internationalen Märkten verschaffen", so Morningstar-Analystin Erin Lash gegenüber Reuters.

Wie andere Lebensmittelhersteller spürt auch WK Kellogg die nachlassende Nachfrage infolge zurückhaltender US-Verbraucher, die nach anhaltenden Preiserhöhungen vorsichtiger konsumieren.

Zudem stehen Hersteller von verpackten Lebensmitteln in den USA unter Druck durch Initiativen wie die "Make America Healthy Again Commission" von Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr., die synthetische Farbstoffe aus Lebensmitteln verbannen will.

Der Nutella-Hersteller Ferrero ist durch eine ehrgeizige Übernahmestrategie unter Executive Chairman Giovanni Ferrero zu einem globalen Konzern gewachsen. Ein möglicher Kauf von WK Kellogg wäre die größte Akquisition des Unternehmens seit Jahren. Bereits 2018 hatte Ferrero für 2,8 Milliarden US-Dollar das US-Süßwarengeschäft von Nestlé übernommen.

Im vergangenen Geschäftsjahr (Stichtag 31. August) erzielte Ferrero einen Umsatz von 18,4 Milliarden Euro (19,2 Milliarden US-Dollar) und erhöhte seine Investitionen in Produktionskapazitäten und die Expansion in neue Produktkategorien.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Übernahme von WK Kellogg durch Ferrero ist auch Thema der wallstreetONLINE-Börsenlounge. Unser Experte Markus Weingran analysiert Chancen und Risiken für beide Titel in der neuesten Folge.

Die WK Kellogg Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +52,64 % und einem Kurs von 22,82EUR auf Tradegate (10. Juli 2025, 13:01 Uhr) gehandelt.