Trumps Kupfer-Zoll-Hammer: Diese Aktien könnten laut BofA profitieren

An der CME stiegen die Kupfer-Futures am Donnerstag zeitweise auf ein neues Allzeithoch von 6,64 US-Dollar pro Pfund.

Die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, ab dem 1. August einen Zoll von 50 Prozent auf Kupferimporte in die USA einzuführen, hat die Preise für das Metall stark ansteigen lassen. Wie eine Analyse der Bank of America (BofA )zeigt, könnten zwei Aktien besonders profitieren, da sie eng mit den US-Kupferpreisen an der Chicago Mercantile Exchange (CME) verbunden sind.

Zu den Unternehmen, die besonders von dieser Entwicklung profitieren, zählen laut BofA Freeport-McMoRan und Southern Copper. Laut der Bank of America hängen diese Firmen stark von den US-Kupferpreisen an der CME ab. Bei Freeport-McMoRan werden 36 Prozent der Umsätze im Jahr 2025 direkt von den US-Kupferpreisen abhängen, bei Southern Copper sind es etwa 40 Prozent .

Die Analysten gehen davon aus, dass die höheren CME-Preise zu höheren Erlösen für die Kupferproduzenten führen werden. Freeport-McMoRan hat in diesem Jahr bereits mehr als 20 Prozent an Wert gewonnen, Southern Copper legte um fast 13 Prozent zu. Die Bank of America hat Freeport-McMoRan eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 50 US-Dollar gegeben, was ein Aufwärtspotenzial von rund 10 Prozent gegenüber dem Schlusskurs von Mittwoch entspricht.

Im Gegensatz dazu erhielt Southern Copper von der Bank of America eine "Underperform"-Bewertung mit einem Kursziel von 75 USD, was ein Abwärtspotenzial von etwa 27 Prozent bedeutet. Diese Einschätzungen basieren auf einer differenzierten Bewertung der Marktentwicklung und der Unternehmenslage.

Insgesamt zeigt sich, dass der von Trump eingeführte Kupferzoll einen erheblichen Einfluss auf den Markt hat und dass insbesondere Unternehmen, die stark mit den US-Kupferpreisen verbunden sind, deutlich profitieren könnten.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion