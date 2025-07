HIKMICRO expandiert in den globalen Instrumentenmarkt

HIKMICRO ist einer der wenigen Hersteller, der Chipdesign und -fertigung, die Entwicklung von Kernalgorithmen sowie vollständige Tests und Produktion integriert und hat sich damit einen Namen als Anbieter fortschrittlicher Wärmebildtechnologie für verschiedene Branchen gemacht. Der Chip-to-System-Ansatz hat das Hochpreismonopol der Branchenriesen durchbrochen und mehr Unternehmen in die Lage versetzt, vorausschauende Wartung einzuführen und die Produktionssicherheit zu verbessern.

HANGZHOU, China, 10. Juli 2025 /PRNewswire/ -- HIKMICRO, eine Tochtergesellschaft von HIKVISION ist mit der Einführung hochpräziser Coriolis- und Ultraschall-Durchflussmesser offiziell in den globalen Messgerätemarkt eingetreten. Diese strategische Erweiterung ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer umfassenden industriellen Plattform, die Produktionssteuerung, vorausschauende Wartung und Sicherheit in einer einzigen, kostengünstigen Lösung vereint.

„Fabriken benötigen zunehmend erschwingliche Lösungen für die Produktionssteuerung und die digitale Transformation", sagte Stefan Li, Leiter für Auslandsmärkte von HIKMICRO.

„Unsere Expansion in den Bereich der Messtechnik ist eine natürliche Erweiterung unserer Kompetenz im Bereich der Wärmebildtechnik. Als Tochtergesellschaft von HIKVISION, die 2016 gegründet wurde, ist HIKMICRO einer der wenigen Hersteller, der Chipdesign und -fertigung, Entwicklung von Kernalgorithmen sowie Tests und Produktion integriert."

Die neuen Durchflussmesser bauen auf den Kernkompetenzen von HIKMICRO in den Bereichen Sensorentwicklung, Signalverarbeitung und Kalibrierung auf. Der Coriolis-Massendurchflussmesser FC00 bietet eine Messgenauigkeit von ±0,1 % für Flüssigkeiten und ±0,5 % für Gase und ist damit ideal für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet, wo Präzision von entscheidender Bedeutung ist. Die KI-gestützte Temperaturkompensation gewährleistet eine Dichtgenauigkeit von ≤±0,001 g/cm³, während die integrierte Diagnosefunktion die Systemintegrität überwacht. Das Produkt verfügt über eine ultraschnelle digitale Verarbeitung mit 8000 Abtastungen pro Sekunde, die die Messgenauigkeit und Reaktionszeiten für anspruchsvolle industrielle Umgebungen erheblich verbessert. Der Ultraschall-Durchflussmesser FU00 erreicht mit seinem nicht-invasiven Design, das Druckverluste und Ausfallzeiten verhindert, eine Genauigkeit von ±0,5 % in Wasseranwendungen. Die intelligente KI-Diagnose bewertet kontinuierlich die Signalqualität und die Leistung der Sonde, um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten. Obwohl die Instrumente selbst eine beeindruckende Genauigkeit und adaptive Leistung bieten, sind sie Teil eines umfassenderen Ziels: Unterstützung von Branchen bei der Digitalisierung von Prozessen, ohne dass dabei die hohen Kosten anfallen, die die Einführung in der Vergangenheit gebremst haben.

Der Einstieg von HIKMICRO in den Bereich der Durchflussmessung unterstreicht das Engagement des Unternehmens, zuverlässige und hochpräzise Technologie einem breiteren Markt zugänglich zu machen. Durch die Kombination von eigenem Chipdesign und fortschrittlichen Algorithmen mit Fertigungskapazitäten ist das Unternehmen in der Lage, Geräte zu liefern, die anspruchsvolle industrielle Standards erfüllen, ohne die herkömmlichen Preisbarrieren zu überschreiten.

Heute ist HIKMICRO in über 100 Ländern tätig und unterstützt Kunden mit einem vielfältigen Portfolio, das Hand-Wärmebildkameras, akustische Bildgebungsgeräte und stationäre Thermografiesysteme umfasst. Durch die Ergänzung um Durchflussmessgeräte wird dieses Angebot auf die Produktionssteuerung ausgeweitet und eine integrierte Plattform geschaffen, die unter einer Marke eine kontinuierliche Überwachung, frühzeitige Fehlererkennung und Prozessoptimierung ermöglicht.

Mit dieser Erweiterung stärkt HIKMICRO seine Rolle als Partner für Branchen, die nach praktischen und skalierbaren Möglichkeiten suchen, um ihre Effizienz zu steigern, die Sicherheit zu verbessern und die digitale Transformation zu beschleunigen.

