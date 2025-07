Lufthansa profitieren von Delta-Prognose

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien der Lufthansa sind am Donnerstagmittag klar ins Plus gedreht und haben 1,2 Prozent zugelegt auf 7,506 Euro. Damit erreichten sie einen neuerlichen Höchststand seit März. Positiv werten Börsianer, dass sich die Fluggesellschaft Delta Airlines aus den USA wieder eine Gesamtjahresprognose zutraut. Deren Aktien sprangen vorbörslich deutlich an. Die Marktteilnehmer hoffen auch bei der Lufthansa wieder auf eine bessere Berechenbarkeit des Geschäfts.

Auch die Aktien anderer Netzwerkairlines wie Air France-KLM oder IAG zogen an./ag/men