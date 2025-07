Kognitiv übernimmt ClouDevOps

München (ots/PRNewswire) - Kognitiv Inc. (https://kognitivinc.com/?utm_campaign=

Die Zusammenarbeit zwischen beiden Unternehmen besteht bereits seit drei Jahren.ClouDevOps war zuletzt unter anderem als Vertriebspartner des InterviewtoolsRooster aktiv, das in Workday integriert ist."Wir freuen uns, ClouDevOps offiziell in der Kognitiv-Familie willkommen zuheißen", sagt Mark Grignon, Mitgründer von Kognitiv Inc. "Unsere engeZusammenarbeit in den vergangenen Jahren hat gezeigt, dass wir die gleichenAnsprüche an Qualität, Flexibilität und Kundennähe teilen. Mit ClouDevOps anBord können wir unser erfolgreiches Power-by-the-Hour-Modell nun auch in Europanoch gezielter ausrollen - und unsere Präsenz dort deutlich stärken.""Die Partnerschaft mit Kognitiv war für uns von Anfang an ein Erfolg", ergänztFrédéric Rousseaux, Managing Partner von ClouDevOps. "Durch den Zusammenschlusskönnen wir unsere Stärken jetzt in größerem Maßstab einbringen, ohne unsereIdentität zu verlieren: Technische Exzellenz, echte Nähe zu unseren Kund:innenund ein klarer Fokus auf wirksame Lösungen."Die Nachfrage nach Workday-Beratung steigt kontinuierlich. Für 2025 wird einweltweites Marktvolumen von rund 1,54 Milliarden US-Dollar (https://www.businessresearchinsights.com/market-reports/workday-consulting-service-market-112708)erwartet. Bis 2033 dürfte dieser Wert auf 3,74 Milliarden steigen. Kognitiv istin Nordamerika mit einem klar anderen Ansatz gewachsen. Während vieleWorkday-Partner sich auf die Einführung konzentrieren und den Support danacheher nebenbei anbieten, setzt Kognitiv genau dort an - nach dem Go-live. Es gehtdarum, Kund:innen im laufenden Betrieb zu begleiten - bei der Optimierung, beimLösen von Problemen oder wenn neue Funktionen integriert werden sollen. Dafürhat das Unternehmen ein nutzungsbasiertes Modell entwickelt, das "Power by theHour" heißt. Es liefert genau dann Unterstützung, wenn sie gebraucht wird - ohnefeste Laufzeiten oder langfristige Verträge. Kognitiv hat das Potenzial deseuropäischen Markts früh erkannt.Kund:innen in Europa profitieren durch die Übernahme unter anderem von:- Einer erweiterten Beratungskompetenz für Workday, insbesondere im BereichAdaptive Planning, Peakon und Workday Finance- Höheren Sicherheits- und Compliance-Standards, inklusive SOC-2-Zertifizierung- Mehr personeller Kapazität zur Betreuung bestehender und neuer Kund:innen- Einem internationalen Team, das in Nordamerika und Europa operiertÜber KognitivKognitiv ist zertifizierter Workday AMS Services Partner und bietet einflexibles, nutzungsbasiertes Beratungsmodell, das auf Workdays Innovationskraftund Agilität ausgerichtet ist. Seit 2016 unterstützt Kognitiv Workday-Kunden miteinem individuell anpassbaren Post Production Support (PPS) - vom Ad-hoc-Ticketüber Managed Services bis hin zu neuen SKU-Einführungen, App-Entwicklung,Projektmanagement und Change Management. Das Beratungsmodell basiert auf einemhochqualifizierten Team mit tiefgreifender Expertise in allen Bereichen vonWorkday.Über ClouDevOpsClouDevOps unterstützt Unternehmen dabei, das volle Potenzial ihrerWorkday-Investition auszuschöpfen - durch gezielte Schulungen, optimierteProzesse und eine enge Zusammenarbeit mit HR- und IT-Teams. Mit umfassenderBeratungserfahrung bietet das Unternehmen praxisnahe Unterstützung beiKonfigurationen, Sicherheitsstrategien und operativer Effizienz - für messbareErgebnisse und nachhaltigen Erfolg.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2728566/Kognitiv_Logo.jpgView original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/workday-partnerschaft-wachst-kognitiv-ubernimmt-cloudevops-302502214.htmlPressekontakt:kognitiv@tytopr.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/180298/6073830OTS: Kognitiv Inc