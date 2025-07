Illegale Haushaltshilfe? Strafbefehl gegen Arbeitgeber-Chef

Substanzsucher schrieb 27.06.25, 10:30

In was für eine langweilige Aktie habe ich hier investiert?



Seit dem 2. Juni wurden bis heute (vier Wochen) nur 800.000 Aktien mit einem Wert von 3,5 Mio. € gehandelt.

=> bei einem Börsenwert von aktuell ca. 277 Mio. € entspricht das nur 1,3% des Grundkapitals.



Nicht anders sieht es auf das Jahr gerechnet aus:



=> Seit dem 1. Januar wurden ca. 8.055.000 Aktien mit einem Wert von 36,7 Mio. € umgesetzt.

das entspricht nur 13,2% vom Grundkapital - in einem halben Jahr!



Eine Aktie mit so wenig Nachfrage kann natürlich nicht steigen und befindet sich in der Lethargie.



Ich bin trotzdem eingestiegen, da dieser Zustand nicht für immer bleiben muß

Ein positiver Impuls und es kann sehr schnell nach Norden abgehen.

Mit 1,6 Mrd. € Umsatz und einer Bewertung von ca. 280 Mio. € ist das Risiko nach unten sehr überschaubar.