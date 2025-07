Crash vorüber? 8 Lithiumaktien mit Multi-Bagger-Potenzial

Lithiumaktien hatten in den letzten Jahren keinen leichten Stand. So sind die Marktführer Albemarle und Sociedad Quimica y Minera de Chile vom Hoch um bis zu 81 Prozent gesunken (09.07.2025).

Dafür gibt es zahlreiche Gründe:

So haben E-Autos in Europa aufgrund der hohen Strompreise an Attraktivität eingebüßt. Gleichzeitig sind die E-Auto-Subventionen in wichtigen Absatzmärkten wie China, Europa und nun auch in den USA gesunken.

Hinzu kommt, dass zahlreiche neue, günstig finanzierbare Projekte zwischen 2020 und 2022 ein Lithiumüberangebot erzeugten. Als schließlich ab 2022 die Zinsen schnell anzogen, standen plötzlich nicht nur viele kleine Minen vor dem Aus, sondern auch Großkonzerne mussten nun höhere Kosten verkraften, während der sinkende Lithiumpreis die Einnahmen schmälerte.

Weitere den Markt belastende Faktoren sind, dass Batteriehersteller wie CATL und BYD nach Alternativen zu den schwer abbaubaren Rohstoffen suchen, während das Batterierecycling Fahrt aufnimmt.

Darüber hinaus notierten viele Lithiumaktien vor ihrem Crash zu Rekordbewertungen, die nach einer Korrektur verlangten.

Doch wie geht es nach dem Platzen der Euphorieblase nun mit den Lithiumaktien weiter?

Die Lithiummarkt-Aussichten

Trotz des kurzfristigen Marktabschwungs wird der Lithiumbedarf aufgrund des Dekarbonisierungstrends in den kommenden Jahren und Jahrzehnten sehr wahrscheinlich weiter sehr stark anziehen. So setzen nicht nur der gesamte Mobilitäts- (Autos, Mopeds, Roller, Fahrräder, LKWs) und Energiesektor auf Batterietechnik, sondern auch immer mehr kabellose Geräte (Smartphones, Kopfhörer) benötigen einen Energiespeicher.

StraitsResearch rechnet deshalb zwischen 2024 und 2033 mit einem Marktwachstum von 37,4 auf 164,77 Milliarden US-Dollar.

Gleichzeitig deutet die aktuelle Angebots-Nachfragesituation langsam eine Trendwende am Lithiummarkt an. Lag das Überangebot 2024 noch bei etwa 154.000 Tonnen, werden es 2025 voraussichtlich nur noch 10.000 Tonnen sein, und ab 2026 ist ein Defizit absehbar. So hat der sinkende Lithiumpreis die Produktion verkürzt, die wiederum das Angebot verknappt.

Die Wahrscheinlichkeit für steigende Lithiumpreise und Aktienkurse nimmt somit stetig zu.

Welche Aktien sind attraktiv?

Nach Ben Graham hat der Lithiummarkt aktuell seine manisch-depressive Phase erreicht, was einerseits am Lithiumpreis selbst und andererseits an den sehr niedrigen Lithiumaktienbewertungen ablesbar ist.

Im vergangenen Jahr (2024) wurde die weltweite Lithiumproduktion von folgenden acht Unternehmen dominiert, die sich hinsichtlich Herkunft, Produktionsform und Unternehmensgröße unterscheiden.

1. Albemarle

Die amerikanische Albemarle führt das Feld mit einer Jahresproduktion von etwa 90.000 bis 100.000 Tonnen Lithiumkarbonat-Äquivalent an. Der Konzern profitiert von seinem global diversifizierten Portfolio aus Spodumen- und Soleprojekten.

Die Aktie notiert aufgrund eines Verlustes im Jahr 2024 heute nur noch zu einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,06, während es 2021 noch bei 4,7 lag (09.07.2025).

2. Sociedad Química y Minera de Chile (SQM)

An zweiter Stelle folgt die chilenische SQM mit rund 80.000 bis 90.000 Tonnen Jahresproduktion. Dank der hochprofitablen Solevorkommen im Salar de Atacama und günstiger staatlicher Rahmenbedingungen zählt SQM zu den margenstärksten Anbietern weltweit.

Auch dieses Unternehmen musste 2024 rote Zahlen schreiben und notiert deshalb heute zu einer Dividendenrendite von 6,13 Prozent (09.07.2025).

3. Rio Tinto

Bisher konzentrierte sich Rio Tinto vor allem auf die Eisenerz-, Kupfer- und Aluminiumproduktion, drängt nun aber mit hoher Geschwindigkeit in den wachsenden Lithiumsektor.

Mit dem Kauf von Arcadium Lithium für 6,7 Milliarden US-Dollar und einem 2,5-Milliarden-US-Dollar-Investment in das Rincon-Projekt in Argentinien hat sich der Konzern wichtige Lithiumressourcen gesichert.

Rio Tinto ist darüber hinaus für 900 Millionen US-Dollar eine etwa 50-Prozent-Beteiligung an einem weiteren Lithiumgroßprojekt in Chile eingegangen, an dem auch der staatliche Kupferkonzern Codelco Anteile hält. Der Konzern kommt so aktuell auf eine Jahresproduktion von schätzungsweise 70.000 bis 80.000 Tonnen.

Die Aktie notiert zu einer Dividendenrendite von 6,9 Prozent (09.07.2025).

4. Ganfeng Lithium

Etwa gleichauf folgt die chinesische Ganfeng Lithium, die jährlich ebenfalls etwa 70.000 bis 80.000 Tonnen Lithium produziert und eine globale Strategie aus Eigenproduktion, Beteiligungen (unter anderem in Mali und Argentinien) sowie Lithiumrecycling verfolgt.

Auch diese Aktie notiert heute zu einer historisch günstigen Bewertung.

5. Pilbara Minerals

Die australische Pilbara Minerals mit Fokus auf Spodumen und etwa 70.000 Tonnen Jahresproduktion gilt als führender Exporteur seines Kontinents.

Die Aktie notiert heute zu KBV 1,52, während es 2021 noch bei 7,3 lag (10.07.2025).

6. Tianqi Lithium

Die aus China stammende Tianqi Lithium nimmt mit rund 60.000 Tonnen Jahresproduktion vor allem durch ihre Beteiligung an der australischen Greenbushes-Mine eine Schlüsselrolle ein.

Die Aktie notiert zu einer Dividendenrendite von 4,45 Prozent (09.07.2025).

7. Mineral Resources

Die australische Mineral Resources ist mit etwa 50.000 Tonnen über mehrere Joint Ventures am Markt präsent.

Die Aktie bietet eine Dividendenrendite von 4,01 Prozent (10.07.2025).

8. Sayona Mining

Der ebenfalls australische Junior-Produzent Sayona Mining steuert aktuell unter 20.000 Tonnen zum Lithiummarkt bei, verfügt jedoch aufgrund seiner Québec-Projekte (Kanada) über erhebliches Wachstumspotenzial. Das Unternehmen steht derzeit mit Piedmont Lithium in Fusionsverhandlungen, um gemeinsam das neue Unternehmen Elevra Lithium zu gründen. Hier empfiehlt es sich, den Prozess abzuwarten, der noch 2025 seinen Abschluss finden soll.

Die Aktie notiert hingegen zu KBV 0,29 (09.07.2025).

Fazit: Lithiumaktien

Nach einer Phase der Euphorie und des Überangebots mit anschließendem Niedergang stehen die Chancen für eine Lithiummarkterholung in den kommenden Jahren gut. Viele Lithiumaktien notieren aktuell zu niedrigen Bewertungen und hohen Dividendenrenditen.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE-Redaktion