Gastech 2025 kündigt Hauptredner an und bringt globale Energieführer und Innovatoren nach Mailand

Mailand (ots/PRNewswire) -- Als weltweit führende Fachmesse für Erdgas, LNG und andere energiebezogeneBranchen hat Gastech soeben ein hochkarätiges Referentenprogramm für 2025bekannt gegeben. Zu den bereits bestätigten Teilnehmern zählen führendeGeschäftsführer wie Wael Sawan von Shell, Patrick Pouyanné von TotalEnergiesund Claudio Descalzi von Eni.- Auf der Veranstaltung, die vom 9. bis 12. September in Mailand stattfindet,werden auch hochrangige Energieminister aus Europa und darüber hinaus zugegensein, darunter S. E. Adolfo Urso, Minister für Unternehmen und Made in Italy;S.E. Péter Szijjártó, Außen- und Handelsminister Ungarns, und Dr. Fatih Birol,Exekutivdirektor der Internationalen Energieagentur.- An vier Tagen wird die Gastech 2025 mehr als 1.000 Referenten aus über 150verschiedenen Ländern begrüßen. Das von Experten geleitete Konferenzprogrammund die gut gefüllte Ausstellungsfläche bieten die dynamische und integrativePlattform, die erforderlich ist, um starke Allianzen zu schmieden, einenkonstruktiven Dialog zu fördern und eine widerstandsfähige, kohlenstoffarmeEnergiezukunft voranzutreiben.Gastech, die weltweit größte Konferenz und Messe für Erdgas, LNG, Wasserstoff,Klimatechnologien und KI-gestützte Lösungen, hat ihr mit Spannung erwartetesReferentenprogramm für 2025 bekannt gegeben. Zu den bestätigten Teilnehmernzählen branchenführende Geschäftsführer, Minister, politischeEntscheidungsträger und Innovatoren, darunter:- S. E. Adolfo Urso, Minister für Unternehmen und Made in Italy, Italien- S. E. Ing. Karim Badawi, Minister für Erdöl und Bodenschätze, ArabischeRepublik Ägypten- S. E. Hayyan Abdul Ghani Al-Sawad, Stellvertretender Ministerpräsident undMinister für Öl , Irak- S. E. Mohamed Ould Khaled, Minister für Energie und Erdöl, Mauretanien- S. E. Dr. Khalifa Rajab Abdulsadek, Minister für Öl und Gas, Regierung dernationalen Einheit, Libyen- S. E. Péter Szijjártó, Minister für auswärtige Angelegenheiten und Handel,Ungarn- Rt. Hon. Ekperikpe Ekpo, Staatsminister für Erdölressourcen (Gas), Nigeria- S. E. Joseph Saddi, Minister für Energie und Wasser, Libanon- Dr. Fatih Birol, Exekutivdirektor, Internationale Energieagentur- Wael Sawan, Vorstandsvorsitzender, Shell- Patrick Pouyanné, Vorsitzender & Geschäftsführer, TotalEnergies- Claudio Descalzi, Geschäftsführer, Eni- Jack Fusco, Direktor, Präsident und Geschäftsführer, Cheniere Energy- Richard Holtum, Geschäftsführer von Trafigura- Horacio Marín, Vorstandsvorsitzender, YPF