Partnerschaft mit dem Pentagon: MP Materials schießt 40 Prozent nach oben!

Das gilt auch für die USA, die sich von ihrem strategischen Rivalen unabhängiger zu machen versuchen. Mit der Mountain-Pass-Mine liegt eine der über viele Jahrzehnte hinweg ergiebigsten Minen auf dem Territorium der Vereinigten Staaten.

US-Verteidigungsministerium will MP Materials mit Milliarden unterstützen

Allerdings hat der Inhaber der Mine, MP Materials, in den vergangenen Jahren nicht die erhofften und Investoren versprochenen Fortschritte beim Bau einer Herstellungsanlage für Permanentmagneten aus Praseodym und Neodym gemacht – die spielen bei E-Fahrzeugen, Erneuerbaren Energien aber auch Verteidigungsprodukten eine wichtige Rolle.

Das will das US-Verteidigungsministerium jetzt offenbar ändern. Wie das Unternehmen am Donnerstag bekannt gegeben hat, ist das Pentagon eine zehnjährige Partnerschaft mit MP Materials eingegangen. Im Rahmen der öffentlich-privaten Partnerschaft soll ein Milliardenbetrag in den Ausbau einer Herstellungsanlage für Permanentmagneten investiert werden.

Produktion von Permanentmagneten ab 2028 geplant

Die Fertigstellung und Inbetriebnahme der "10X Facility" getauften Anlage soll Anfang 2028 erfolgen. Der Produktionsstandort ist offenbar noch nicht festgelegt, soll sich laut der Pressemitteilung aber in der Nähe wichtiger Abnehmer befinden – und zwar sowohl aus der zivilen als auch der militärischen Wirtschaft. Die angestrebte Verarbeitungskapazität liegt bei 10.000 Tonnen.

"Diese Initiative markiert ein entschlossenes Handeln der Trump-Regierung, um die Unabhängigkeit der US-amerikanischen Lieferketten zu beschleunigen", gab CEO James Litinsky in der Unternehmensnachricht an.

Aktie explodiert auf neues Mehrjahreshoch

Von Anlegerinnen und Anlegern wird der Deal gefeiert. Schon in der US-Vorbörse verteuerte sich die Aktie von MP Materials um über 40 Prozent und erreichte mit einem Kurs um 42,00 US-Dollar den höchsten Stand seit 3 Jahren. Damit gewinnt die in den vergangenen Quartalen zu beobachtende, U-förmige Konsolidierung an Fahrt.

Solche Chartmuster, auch bekannt als Untertassenformationen, bergen oft eine hohe Dynamik und münden nach ihrem Abschluss häufig in Ausbruchsbewegungen auf neue Allzeithochs. Im Fall von MP Materials würde das Kurse von über 60,00 US-Dollar bedeuten. Trotz des explosionsartigen Kursanstieges am Donnerstag fehlt es also nicht an Luft nach oben.

Fazit: Diese Partnerschaft ist dringend nötig!

Zur Kursexplosion trägt am Donnerstag neben der Pentagon-Meldung auch die hohe Leerverkaufsquote bei. Zuletzt lag der Short-Interest bei fast 19 Prozent. Leerverkäufer hatten sich vor allem von den Profitabilitätsproblemen zu Short-Wetten einladen lassen, denn in den vergangenen 7 Quartalen wirtschaftete MP Materials aufgrund hoher Produktionskosten defizitär.

Um dauerhaft höhere Kurse zu rechtfertigen, ist das Unternehmen daher auf einen Erfolg der mit dem US-Verteidigungsministerium geschlossenen Partnerschaft angewiesen. Gelingt es dem Unternehmen nicht, ab spätestens 2028 seine Ertragslage zu verbessern, dürfte das gegenwärtige Bewertungsniveau mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von rund 20 nicht zu halten sein – der Branchendurchschnitt liegt bei 1,3.

