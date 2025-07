Bussmann führt MTU ab September - Wagner wird Anfang 2026 Airbus-Spartenchef

MÜNCHEN/TOULOUSE (dpa-AFX) - Die Wechsel an den Spitzen des Triebwerksbauers MTU und der größten Sparte des Flugzeugbauers Airbus sind perfekt. Der frühere Lufthansa-Technik-Chef Johannes Bussmann (56) wechselt Mitte Juli vom TÜV Süd zu MTU und übernimmt dort zum 1. September die Führung von Vorstandschef Lars Wagner (50), wie der Triebwerksbauer am Donnerstag in München mitteilte. Wagner wiederum geht im Herbst zum weltgrößten Flugzeughersteller nach Toulouse und übernimmt dort zum 1. Januar 2026 die Leitung der Verkehrsflugzeugsparte von Christian Scherer, wie Airbus mitteilte.

Die Personalentscheidungen waren bereits seit mehreren Monaten bekannt. Wann Bussmann und Wagner ihre neuen Jobs antreten können, hing aber noch davon ab, wann der TÜV Süd einen Nachfolger für den Chefposten findet. Nun soll Ishan Palit als Übergangschef dort zum 15. Juli die Führung übernehmen, wie der TÜV Süd mitteilte./stw/jha/