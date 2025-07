GVB-Verbandstag zeigt Stärke der genossenschaftlichen Wirtschaft in Bayern / Genossenschaften machen's besser - für dich, für uns, für morgen

München (ots) - Unter dem Motto "Genossenschaften machen's besser: Für dich, für

uns, für morgen." diskutierten heute rund 800 Vertreterinnen und Vertreter

bayerischer Genossenschaften beim Verbandstag des Genossenschaftsverbands Bayern

(GVB) in München über die Rolle genossenschaftlicher Unternehmen in einer Zeit

globaler Unsicherheiten.



GVB-Präsident Stefan Müller betonte in seiner Grundsatzrede die Bedeutung

genossenschaftlicher Werte für wirtschaftliche Stabilität und gesellschaftlichen

Zusammenhalt: "Genossenschaften stehen für demokratische Teilhabe, nachhaltiges

Wirtschaften und unternehmerische Verantwortung. In einer Welt, die nach

Orientierung sucht, sind diese Prinzipien aktueller denn je."





