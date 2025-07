Biotech-Branche überreicht finanz- und steuerpolitische Empfehlungen an Wirtschafts- und Forschungsministerium

Berlin (ots) - Anlässlich des Unternehmer:innentags, der gestern in Berlin

stattfand, übergab der Biotechnologie-Branchenverband BIO Deutschland

Handlungsempfehlungen zur Finanzierung des Sektors an die Parlamentarischen

Staatssekretärinnen Gitta Connemann (Bundeswirtschaftsministerium) und Silke

Launert (Bundesforschungsministerium). Die Empfehlungen sind in einem neuen

Positionspapier des Verbands zusammengefasst. Das Papier bezieht seine

Forderungen direkt auf Vorhaben des aktuellen Koalitionsvertrags und bewertet

die Maßnahmen für die verschiedenen Geschäftsmodelle der Branche.



In ihrer Rede vor den Unternehmerinnen und Unternehmern in Berlin betonte

Staatssekretärin Gitta Connemann, Mitglied des Bundestags (MdB), dass die

Biotechnologie eine Schlüsseltechnologie der Zukunft sei, mit sehr hohem

Innovationspotenzial, um "unser Leben zu verbessern". Sie hob hervor, dass der

Großteil der Branche von kleinen und mittleren Unternehmen als

forschungsintensiven Wachstumsmotoren geprägt sei. Um die Wettbewerbsfähigkeit

Deutschland zu sichern, habe ihre Regierung schon in kurzer Zeit den

Innovationsbooster auf den Weg gebracht und werde auch die Förderung der

Biotechnologie-Branche verstärken





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Bayer AG! Long 25,40€ 2,05 × 12,48 Zum Produkt Short 29,59€ 2,39 × 12,42 Zum Produkt