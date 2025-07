"Einzigartiger Moment in der Geschichte": Star-Berater sieht Bitcoin bei 500k!

Der renommierte Vermögensberater Ric Edelman fordert eine radikale Neujustierung klassischer Anlagestrategien zugunsten von Kryptowährungen. In seinem aktuellen Whitepaper "The Death of 60/40" empfiehlt er eine Allokation von "10 Prozent bis 40 Prozent" in Krypto-Vermögenswerte und warnt: "Kryptowährungen zu besitzen ist keine Spekulation mehr, sondern eine Notwendigkeit."

Edelman, Gründer des Digital Assets Council of Financial Professionals, sieht aktuell eine "einmalige Chance", die von den meisten Finanzdienstleistern übersehen werde. Hintergrund seiner Warnung: Die Kombination aus wachsender Lebenserwartung, exponentiellen Technologiefortschritten und der zunehmenden regulatorischen Akzeptanz von Blockchain sei "ein einzigartiger Moment in der Geschichte".