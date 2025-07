WD-40 übertrifft Gewinnerwartungen, das Umsatzwachstum bleibt aber moderat

"Wir erwarten nun, dass wir unser langfristiges Ziel von 55 Prozent Bruttomarge für das Geschäftsjahr 2025 bereits ein Jahr früher erreichen", sagte Steve Brass, Präsident und CEO. "Trotz externer Risiken sind wir zuversichtlich, dass wir unsere Ziele erreichen und einen langfristigen Mehrwert für unsere Aktionäre schaffen können."

Die Umsatzprognose für das Gesamtjahr wurde auf einen Bereich zwischen 600 und 620 Millionen US-Dollar angepasst. Dies liegt unter der Konsensschätzung von 627,1 Millionen US-Dollar. Die Gewinnprognose wurde hingegen auf 5,30 bis 5,60 US-Dollar pro Aktie erhöht und übertrifft damit die Erwartungen der Analysten von 5,52 US-Dollar.

In der Region Amerika stiegen die Umsätze um 4 Prozent, in der EIMEA-Region (Europa, Indien, Naher Osten, Afrika) gab es hingegen einen Rückgang von 5 Prozent. In der Asien-Pazifik-Region gab es hingegen ein Wachstum von 7 Prozent, das auf erfolgreiche Werbeaktionen in China und eine erweiterte Distribution zurückzuführen ist.

Zudem kündigte das Unternehmen eine vierteljährliche Dividende von 0,94 US-Dollar pro Aktie an, die am 31. Juli an diejenigen Aktionäre ausgezahlt wird, die am 18. Juli Aktien besitzen.

Die Aktie stieg zunächst an der Nasdaq, beendete den gestrigen Börsentag allerdings mit einem Minus von mehr als zwei Prozent. Ein Anteilschein kostete bei Börsenschluss 224,90 US-Dollar.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion