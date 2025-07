Rubio und Lawrow sprechen in Malaysia über Ukraine-Krieg

KUALA LUMPUR (dpa-AFX) - Russland und die USA wollen nach Angaben aus Moskau die Bemühungen zur Normalisierung ihrer Beziehungen fortsetzen. Der russische Außenminister Sergej Lawrow und sein US-Kollege Marco Rubio sprachen demnach bei einem Treffen in der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur eine knappe Stunde miteinander.

"Beide Seiten bekräftigten ihre gegenseitige Bereitschaft, nach friedlichen Lösungen für Konfliktsituationen zu suchen, die russisch-amerikanische wirtschaftliche und humanitäre Zusammenarbeit wiederherzustellen", teilte das Außenministerium in Moskau mit. Lawrow und Rubio trafen sich am Rande des Außenministertreffens der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean. Dabei ging es auch um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Lage im Iran und in Syrien.