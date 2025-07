China warnt vor Stablecoins: Illegale Finanzierungen im Fokus der Behörden!

Inmitten eines global wachsenden Interesses an Stablecoins und dezentralen Finanzlösungen (DeFi) warnt China nun mit Nachdruck vor den Risiken, die mit der Nutzung und Vermarktung dieser digitalen Vermögenswerte verbunden sind. Die Beijing Internet Finance Association, eine von der chinesischen Regierung unterstützte Organisation, betont, dass sogenannte "Finanzinnovationen" auf Basis von Stablecoins, dezentralen Finanzsystemen (DeFi) und Web3-Technologien zunehmend zur Tarnung krimineller Aktivitäten genutzt würden.

"Diese Aktivitäten können sich leicht zu Straftaten wie illegaler Kapitalbeschaffung, Finanzbetrug, Schneeballsystemen und Geldwäsche entwickeln, was die wirtschaftliche und finanzielle Ordnung ernsthaft stört und das öffentliche Interesse sowie das gesellschaftliche Vertrauen gefährdet", so die Organisation in ihrer Mitteilung.