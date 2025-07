Über 10 Prozent Monatsrendite aus Kanada

Cardinal Energy zahlt monatlich 0,06 CAD pro Aktie, das entspricht 0,72 CAD pro Jahr. Beim aktuellen Kurs von 6,93 CAD ergibt sich eine annualisierte Dividendenrendite von etwa 10,4 Prozent. Für das Gesamtjahr 2024 lag die Rendite sogar bei 11,11 Prozent. Damit sticht das Unternehmen nicht nur aus dem kanadischen Energiesektor hervor, sondern lässt auch so einige Hochdividendenwerte alt aussehen.

Kanadische Small Caps gelten gemeinhin als spekulativ. Doch bei Cardinal Energy lohnt sich ein näherer Blick hier im Dividenden-Radar: Der Ölproduzent zahlt bereits seit fast drei Jahren monatlich stabile Dividenden, hat die Bilanz entschuldet, ein wachstumsstarkes Thermalfeld in der Pipeline und eine zweistellige Dividendenrendite.

Das Ausschüttungsniveau hat der 2010 gegründete Konzern seit Oktober 2022 stabil gehalten, also für mittlerweile 33 Monate in Folge. Davor wurden für 4 Monate 0,05 CAD ausgeschüttet – und davor gab es aufgrund der Corona-Pandemie eine Pause, die von März 2020 bis Juni 2022 andauerte. Insgesamt mit Dividendenzahlungen begonnen hat das Unternehmen im Jahr 2014. Und viel mehr Informationen zu den Dividendenzahlungen gibt es von dem Unternehmen auch nicht.

Aus so wenigen Daten auf die Zukunft zu schließen, ist sehr schwer möglich. Aber zumindest können wir uns genauer ansehen, wie rentabel das Unternehmen ist, ob die Unternehmensspitze eher konservativ plant oder stark in Wachstum finanziert und welchen Anteil von Cashflow und Gewinnen die Anteilseigner erhalten, Stichwort: Finanzierbarkeit der Ausschüttungen.

Dividendenpolitik

"Unser langfristiges Ziel in Bezug auf Dividenden ist es, eine Dividendenpolitik auf einem umsichtigen Niveau festzulegen und gleichzeitig ausreichende Mittel zur Finanzierung von Investitionsausgaben einzubehalten, die für die Aufrechterhaltung oder das maßvolle Wachstum unserer Produktionsbasis erforderlich sind", heißt es in den Aussagen des Unternehmens zur Dividendenpolitik. Die Höhe der Zahlungen wird "nach alleinigem Ermessen des Board of Directors festgelegt", nachdem alle möglichen Faktoren (aktuelle und zukünftige Kosten, Rohstoffpreise etc) einbezogen wurden.

Das Management verweist auf einen stabilen Cashflow aus konventionellen Ölfeldern mit einer gering sinkenden Produktionsrate ("Low Decline Assets"), was planbare Ausschüttungen ermöglicht. Im Gegensatz dazu stehen "high decline"-Felder wie viele US-Schieferölquellen, bei denen die Produktion sehr schnell zurückgeht und laufend nachinvestiert werden muss.

Finanzen: Solide Bilanz, starker Cashflow und gezielte Entschuldung

Die Ausschüttung wird aus dem Free Cashflow bestritten. Im ersten Quartal 2025 wurden 28,7 Millionen CAD an Dividenden gezahlt, was einer Ausschüttungsquote von 67 Prozent entspricht – ein Rückgang gegenüber den 109 Prozent im Vorjahreszeitraum. Hintergrund dafür ist, dass der operative Cashflow gegenüber dem Vorjahr um 63 Prozent gesteigert werden konnte. Gleichzeitig wurden die Kosten deutlich gesenkt.

Cardinal Energy befindet sich finanziell in einer stabilen Position. Im ersten Quartal 2025 erwirtschaftete das Unternehmen einen Free Cashflow von 49,1 Millionen CAD, was angesichts der Unternehmensgröße ein beachtlicher Wert ist. Die Verschuldung wurde weiter zurückgeführt: Der Netto-Schuldenstand lag bei etwa 0,7-fachem Adjusted Funds Flow (AFF). Das ist ein konservativer Wert, der unter der Schwelle liegt, die Analysten gemeinhin als risikoarm einstufen.

Ein wichtiger Schritt war die erfolgreiche Platzierung einer Wandelanleihe über 105 Millionen CAD, mit der Cardinal gezielt die Verschuldungsstruktur optimierte. Infolgedessen wurden die bestehenden Bankverbindlichkeiten um rund 90 Prozent reduziert, was nicht nur Zinskosten spart, sondern auch die Flexibilität für künftige Investitionen erhöht.

Diese finanzielle Disziplin stärkt die Ausschüttungssicherheit der monatlichen Dividende und bietet Spielraum für mögliche Erhöhungen. Letztendlich sind höhere Ausschüttungen allerdings hauptsächlich davon abhängig, wie sich der Ölpreis entwickelt. Und nach einer deutlichen Steigerung der Preise sieht es aktuell nicht aus.

Starke operative Basis: Breite Aufstellung

Der Ölpreis für kanadisches Öl (WCS), wie es Cardinal produziert, war in der Vergangenheit oft volatil, hat sich aber zuletzt durch die Inbetriebnahme der Trans-Mountain-Pipeline deutlich erholt. Das Management spricht von gestiegenen Realisierungspreisen für sein WCS, trotz rückläufiger US-Benchmarkpreise.

Ein Alleinstellungsmerkmal von Cardinal ist das Midale-Projekt mit CO2-Rückgewinnung (CCS/EOR), das bereits 5,9 Millionen Tonnen CO2 gespeichert hat und damit sowohl ESG-Vorteile bringt als auch den natürlichen Produktionsrückgang stark reduziert.

Daneben setzen die Kanadier auch auf thermales Wachstum. Im Fokus steht dabei der Ausbau des Reford-Thermalprojekts in Saskatchewan, das über die nächsten 20 Jahre eine flache oder gar steigende Produktion mit geringem Erhaltungsaufwand verspricht. Die Fertigstellung ist für 2026 angepeilt.

Dieses Wachstumspotenzial könnte langfristig den Free Cashflow weiter stabilisieren und die Nachhaltigkeit der Dividende verbessern. Insgesamt bleibt der Konzern erst einmal aber abhängig vom Ölpreis und den politischen Rahmenbedingungen in Kanada.

Fazit

Cardinal Energy liefert eine seltene Kombination aus monatlicher Hochdividende, (aktuell) solider Bilanz und greifbarem Wachstumspotenzial. Die konservative Finanzpolitik, die sich in der gezielten Entschuldung, der freien Mittelverwendung und einer moderaten Ausschüttungsquote zeigt, bietet Investoren ein vergleichsweise hohes Maß an Planungssicherheit. Dass die Dividende seit fast drei Jahren Monat für Monat fließt ist ein Pluspunkt und spricht für das Vertrauen des Managements in die eigene Cashflow-Basis.

Trotzdem bleibt Cardinal ein Wert mit erhöhtem Risikoprofil: Die Abhängigkeit vom Ölpreis, die geringe Größe des Unternehmens und die schwankende Historie der Ausschüttungen mahnen zur Vorsicht. Wer jedoch bewusst eine höhere Volatilität in Kauf nimmt, findet in dem kanadischen Konzern eine attraktive Dividendenaktie mit dem Vorteil monatlicher Zahlungen und zweistelliger Rendite. Für einkommensorientierte Anleger mit Risikobereitschaft kann Cardinal Energy damit ein spannender Nischenwert im Dividenden-Radar sein.

Beispielrechnung: 12.000 Euro Jahresdividende mit Cardinal

Wer mit der Aktie von Cardinal eine jährliche Brutto-Dividende in Höhe von 12.000 Euro erzielen möchte, muss bei einer Rendite von 10,4 Prozent rund 115.500 Euro investieren. Dabei müssen rund 26.700 Aktien des Unternehmens für aktuell 185.000 CAD erstanden werden.

Zum Vergleich: Beim Hochdividendenwert MPC Container Ships aus Norwegen waren es im Radar der vergangenen Woche lediglich 54.000 Euro, dank der Traum-Rendite von knapp 22 Prozent. Bei dem österreichischen Ölkonzern OMV (hier im Radar) rund 130.000 Euro und bei TotalEnergies aus Frankreich (hier im Radar) etwa 190.000 Euro. (Jeweils ohne Berücksichtigung von Kapitalertragssteuern und anderer Abgaben wie Transaktionskosten.)

Steuern: Quellensteuer und Anrechnung

Kanada erhebt grundsätzlich 25 Prozent Quellensteuer. Dank eines Doppelbesteuerungsabkommens von Deutschland und Kanada wird dieser Satz auf 15 Prozent reduziert. Diese verbliebenen 15 Prozent Quellensteuer können auf die deutsche Abgeltungsteuer von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer) voll angerechnet werden. Das bedeutet konkret: Es verbleiben nur noch 10 Pozent (plus Soli/KiSt) an steuerlicher Restbelastung in Deutschland, sofern kein Freibetrag greift.

Übersicht zur Dividende von Cardinal Energy*

Marktkapitalisierung: 1,11 Milliarden kanadische Dollar

Dividende erhöht: 0 Jahre in Folge

Dividende nicht gesenkt: 3 Jahre in Folge

Dividende kontinuierlich ausgeschüttet: 4 Jahre in Folge



Zeitplan

09.06.2025: Dividendenankündigung

27.06.2025: Ex-Tag

30.06.2025: Record Date

15.07.2025: Dividendenzahlung

* Quellen: Cardinal Energy, wallstreetONLINE.

Kalenderjahr Dividendenrendite in %** Dividende in CAD*** 2025 10,40e 0,72e 2024 11,11 0,72 2023 11,47 0,72 2022 4,99 0,38 (Juni-Dezember) 2021 --- --- 2020 3,66 0,03 2019 5,77 0,15 2018 18,02 0,40 2017 8,25 0,42

* Quellen: Cardinal Energy, wallstreetONLINE, FactSet.

** Zur Errechnung der zurückliegenden Dividendenrendite wurde der Schlusskurs des jeweiligen Kalenderjahres genommen, beziehungsweise für 2025 der aktuelle Kurs.

*** Für die zukünftigen Ausschüttungen gibt es zu wenige Dividendenprognosen für eine realistische Einschätzung, die Erwartungen für 2025 sind eine Schätzung.

Die optimale Dividendenstrategie

Eine optimale langfristige Dividendenstrategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem individuellen Risikoprofil, den Anlagezielen und der finanziellen Situation. Hier sind jedoch einige allgemeine Prinzipien, die empfohlen werden können:

Diversifikation: Investieren Sie in eine breite Palette von Unternehmen und Sektoren, um das Risiko zu streuen. Diversifikation kann helfen, das Portfoliorisiko zu mindern, da nicht alle Sektoren gleichzeitig von Marktschwankungen betroffen sind.

Qualitätsaktien wählen: Achten Sie auf Unternehmen mit einer starken Bilanz, stabilen Cashflows und einer Geschichte von zuverlässigen und wachsenden Ausschüttungen. Solche Unternehmen sind oft besser positioniert, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Dividenden zu zahlen.

Reinvestition von Dividenden: Das Reinvestieren von Dividenden kann das Wachstum des Portfolios beschleunigen. Durch den Zinseszinseffekt können reinvestierte Dividenden über die Zeit einen signifikanten Beitrag zum Gesamtertrag des Portfolios leisten.

Langfristige Perspektive: Dividendenstrategien sind oft langfristig ausgerichtet. Marktschwankungen sollten daher nicht zu überstürzten Entscheidungen führen. Geduld und Beständigkeit sind Schlüssel zum Erfolg.

Steuereffizienz berücksichtigen: Die steuerliche Behandlung von Dividenden kann je nach Land und individueller Situation variieren. Es ist wichtig, Steuereffekte in die Strategie einzubeziehen.

Überwachung und Anpassung des Portfolios: Portfolios sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass es weiterhin den eigenen Anlagezielen entspricht und gut diversifiziert bleibt.

Bewertung: Achten Sie auf die Bewertung der Aktien. Hohe Dividendenrenditen sind nicht immer ein gutes Zeichen; sie können auch ein Hinweis auf Probleme im Unternehmen sein.

Verwendung von Dividendenfonds, -ETFs: Für Anleger, die nicht direkt einzelne Aktien auswählen möchten, können Dividendenfonds eine praktikable Alternative sein, da sie eine gute Möglichkeit zur Diversifikation bieten.

Fazit:

Dividendeninvestitionen können eine großartige Möglichkeit sein, ein passives Einkommen aufzubauen. Indem Sie sich auf Unternehmen mit stabiler Dividendenhistorie konzentrieren, können Sie Ihr Portfolio schrittweise ausbauen. Dabei ist natürlich immer zu beachten, dass Investitionen in Dividendenaktien – wie alle Investitionen – mit Risiken verbunden sind.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

