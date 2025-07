Energy Plug Technologies Corp. expandiert in den US-Markt durch Lieferabkommen mit GGVentures of the Carolinas

Vancouver, British Columbia – 10. Juli 2025 / IRW-Press / Energy Plug Technologies Corp. (CSE: PLUG) (OTCQB: PLGGF) (FWB: 6GQ) („EPT“, „Energy Plug“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es ein Lieferabkommen mit GGVentures of the Carolinas, LLC („GGV“) unterzeichnet hat, wodurch es ein neues Kapitel in seiner nordamerikanischen Expansionsstrategie aufschlägt. Das Abkommen festigt die strategische Position von Energy Plug und dessen Partner Malahat Battery Technologies Corp. („MBT“) auf dem US-amerikanischen Markt für Energiespeicherlösungen, beginnend mit einer mehrphasigen Produkteinführung und einer nachhaltigen Inbetriebnahmestruktur.

Im Rahmen des Abkommens wird GV, ein erfahrenes Venture-Unternehmen des Energiesektors mit Sitz in South Carolina, über Energy Plug und dessen exklusiven Lieferkanal mit SEETEL New Energy („SEETEL“) Energiespeicherprodukte in Versorgungsqualität erwerben, die im Aurosi-Werk von SEETEL in Taiwan hergestellt werden. Energy Plug wird die laufenden Inbetriebnahmen für alle über diese Beziehung abgewickelten Aufträge prüfen und bei Bedarf Dienstleistungen erbringen.

GGV bringt umfassendes praktisches betriebliches Know-how in die Partnerschaft ein. Das Unternehmen hat alle Phasen des Lebenszyklus von umfassenden Kapitalprojekten geleitet, einschließlich Planung, Technik, Errichtung, Betrieb und Außerbetriebnahme, und kann auf eine Erfolgsbilanz von globalen Energie- und Infrastrukturprojekten im Wert von insgesamt über 5 Milliarden USD verweisen. Ihre Beteiligung gewährleistet nicht nur eine äußerst professionelle Projektumsetzung, sondern verschafft Energy Plug auch direkten Zugang zu bedeutsamen US-Märkten, Beziehungen zu Versorgungsunternehmen sowie Fähigkeiten zur Entwicklung missionskritischer Assets.

Wesentliche Höhepunkte des Abkommens:

- Strategischer Eintritt in US-Markt: Erster formeller Liefer- und Vertriebskanal in die USA über GGVentures of the Carolinas

- Skalierbare Produktpipeline: Zugang zu Produktion von Hochleistungsbatterien von SEETEL New Energy (3 GWh pro Jahr und expandierend), wodurch eine zuverlässige Lieferung sowohl für Erst- als auch für Folgeaufträge gewährleistet ist

- Grenzenloser Vertrieb: Das Abkommen ermöglicht ausdrücklich einen grenzenlosen Vertrieb in den USA, wodurch Energy Plug und seine Partner landesweit umfassende Projekte für Versorgungsunternehmen, den Handel und Gemeinden verfolgen können.