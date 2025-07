Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fallen unerwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung sind in den USA in der vergangenen Woche unerwartet gefallen. Damit zeigt sich der Arbeitsmarkt weiterhin robust. In der vergangenen Woche sank die Zahl der Hilfsanträge um 5.000 auf 227.000, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg auf 235.000 Anträge erwartet. Der Wert der Vorwoche wurde leicht nach unten revidiert.

Die Zahl der Anträge hatte Anfang Juni mit rund 250.000 den höchsten Wert seit Oktober erreicht. Experten hatten darin auch erste Signale für ein mögliches Ende der soliden Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt ausgemacht. Zuletzt gaben die Anträge jedoch wieder nach. Auch die monatlichen offiziellen Arbeitsmarktberichte zeigten sich zuletzt robust.

Die wöchentlichen Erstanträge werden an den Finanzmärkten beachtet, weil sie ein Indikator für die allgemeine Entwicklung auf dem US-Arbeitsmarkt sind. Generell spielen Arbeitsmarktdaten eine wichtige Rolle bei geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed. Zuletzt hatte die Fed den Leitzins stabil gehalten./jsl/he