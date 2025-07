Italien ändert Boarding-Regeln

(Berichtigung: Im 3. Absatz wurde der Satz "eine Erleichterung auch für die rund 6,5 Millionen deutschen Touristen, die allein im Sommer 2024 in Italien erwartet wurden" gestrichen. Die Zahl aus 2024 bezieht sich nicht nur auf Flugreisende.)

ROM (dpa-AFX) - An italienischen Flughäfen genügt künftig beim Einstieg in Inlandsflüge und Reisen in den Schengenraum die Bordkarte - der Ausweis muss am Gate nicht mehr vorgezeigt werden. Das neue Verfahren wurde von der italienischen Zivilluftfahrtbehörde (Enac) eingeführt und vom Innenministerium genehmigt, wie die Tageszeitung "Corriere della Sera" vorab ankündigte.