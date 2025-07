ROUNDUP Debatte um Zukunft des Dresdner Airports nimmt an Fahrt auf Die Diskussion über die Zukunft des Flughafens Dresden gewinnt an Schärfe - und das ausgerechnet in der Woche, in der der Dresdner Flughafen seinen 90. Geburtstag feiert. "Aktuell befinden sich beide Länder in konstruktiven Gesprächen über eine …