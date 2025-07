McDonald’s: Goldman sieht saftiges Kurspotenzial!

"Wir glauben, dass McDonald’s letztlich über die Größe, das Marketing und die digitalen Vorteile verfügt, um dieses Umfeld erfolgreich zu meistern, schrieb Cho in einer Mitteilung an Kunden.

Das Management verfolge eine klare Strategie, um durch neue Produkte und gezielte Marketingkampagnen Marktanteile zu erobern. Dazu gehören unter anderem die Rückkehr der beliebten Chicken Wraps sowie die Aufnahme eines neuen Daily Double Burgers ins preisgünstige McValue-Menü in den Vereinigten Staaten.

Laut Cho zeigen erste Rückmeldungen zu diesen Menüänderungen, dass McDonald’s auf einem guten Weg sei, seinen Rivalen im Burger-Segment Anteile abzunehmen. Bereits jetzt wachse der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr im mittleren einstelligen Bereich. Konkurrenten hätten dagegen nur geringe Zuwächse oder sogar Umsatzrückgänge verzeichnet.

Die Analystin sieht in der neuen Produktoffensive einen möglichen Wendepunkt für die bisher verhaltene Kursentwicklung. Die McDonald’s-Aktie verlor in den vergangenen vier Wochen etwas an Börsen-Boden:

Zum Vergleich: Der S&P 500 stieg im gleichen Zeitraum um rund 6,5 Prozent.

Trotz der zuletzt schwachen Performance bleibt Cho optimistisch. Ihr Kursziel liegt unverändert bei 345 US-Dollar. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von etwa 18 Prozent gegenüber dem jüngsten Schlusskurs.

Laut SeekingAlpha stuft die Mehrheit der Analysten McDonald’s deutlich mit "buy" ein. Das Konsenskursziel liegt bei etwa 328,86 US-Dollar.

Bewertung und Gewinnschätzungen

McDonald’s wird aktuell mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp 26 bewertet. Damit liegt das Multiple über dem Fünf-Jahresdurchschnitt, was zeigen könnte, dass das Unternehmen wie ein Wachstumstitel gehandelt wird.

Umsatz und Gewinn je Aktie

Die Jahreszahlen von 2024 zeigen einen Umsatz von circa 26 Milliarden US-Dollar und einen Nettogewinn von rund 8,2 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn je Aktie (EPS) liegt bei etwa 11,33 US-Dollar. Die Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr liegen bei ca. 12,27 US-Dollar je Aktie.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion