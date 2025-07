BVB-Stürmer Duranville muss operiert werden

DORTMUND (dpa-AFX) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss wohl längere Zeit auf Julien Duranville verzichten. Der Stürmer muss sich nach einer Schulterverletzung einer Operation unterziehen. Die Verletzung zog sich der 19-Jährige bei der Club-WM im Spiel gegen Real Madrid zu. Dies teilte der BVB mit. Die genau Ausfallzeit lasse sich noch nicht prognostizieren, hieß es weiter.

Für Duranville ist das ein erneuter Rückschlag. "Es ist sehr ärgerlich, dass sich Julien durch eine so unglückliche Aktion an der Schulter verletzt hat. Wir hatten während der vergangenen Saison alle gemeinsam erfolgreich an seiner körperlichen Stabilität gearbeitet - umso bitterer ist jetzt dieser Rückschlag.", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl. "Seinen Genesungsprozess und die anschließende Reintegration werden wir bestmöglich gestalten", sagte Kehl./ri/DP/men