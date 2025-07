SINEXCEL und Wasion Energy treiben ein wegweisendes Energiespeicherprojekt in Mittelamerika voran

Cartago, Costa Rica (ots/PRNewswire) - Das Windkraft-Energiespeichersystem

Coopesantos, das gemeinsam von SINEXCEL (300693.SZ) und Wasion Energy entwickelt

wurde, ist in Costa Rica offiziell in Betrieb genommen worden. An der

Einweihungsfeier nahmen lokale Regierungsvertreter teil, was einen bedeutenden

Meilenstein in der Zusammenarbeit zwischen China und Costa Rica im Bereich der

erneuerbaren Energien darstellt.



Als erstes Projekt in Mittelamerika, das den fortschrittlichen

Energiespeicher-Wechselrichter 1250 kW PCS von SINEXCEL umfasst, bietet es

außergewöhnliche Leistung durch drei wesentliche Stärken: intelligente

Steuerung, robuste Sicherheit und Anpassungsfähigkeit an die Umwelt.





