Bayern und Österreich wollen Brenner-Streit lösen

WIEN (dpa-AFX) - Bayern und Österreich wollen einen neuen Anlauf unternehmen, um im Streit um den Brenner-Transit und die Lkw-Blockabfertigung in Tirol eine Lösung zu finden. Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kündigten nach einem Gespräch in Wien an, eine seit Jahren auf dem Tisch liegende Idee eines Slot-Systems zur Steuerung des Lastwagenverkehrs über die Brenner-Route neu weiterzuverfolgen.

Die Bereitschaft, hier eine Lösung zu finden, sei mehr als gegeben, sagte Österreichs konservativer Regierungschef. Er werde darüber kommende Woche auch mit Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sprechen. Söder sagte: "Wenn die Italiener da mitgehen, dann wäre das echt die Lösung."