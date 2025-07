Braunschweig (ots) - Die Löwenstark Online Marketing GmbH setzt als eine der

ersten Agenturen erfolgreich auf GEO und schafft so neue Sichtbarkeit für KMU im

Zeitalter von ChatGPT und Co.



Mit der rasanten Entwicklung generativer KI-Systeme wie ChatGPT, Gemini und

Perplexity verändert sich die Art und Weise der Informationssuche. Nutzer

erwarten inzwischen keine langen Trefferlisten mehr, sondern präzise,

kontextbezogene Antworten in Echtzeit. Die Löwenstark Online Marketing GmbH

gehört zu den ersten Agenturen im DACH-Raum, die diese Herausforderungen erkannt

hat und Generative Engine Optimization (GEO) als zukunftsweisende Lösung für

kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) einsetzt.





Warum GEO schon heute unverzichtbar istKI-basierte Antwortsysteme gewinnen zunehmend an Relevanz, vor allem bei einerjüngeren, digital-affinen Zielgruppe. "GEO ist kein kurzfristiger Trend, es istein strategisches Zukunftsthema", sagt Antonia Hertlein, GEO-Expertin bei derLöwenstark Online Marketing GmbH (https://www.loewenstark.com/) . Im Gegensatzzur klassischen Suchmaschinenoptimierung (SEO), die auf Rankings in denorganischen Suchergebnissen von Google und anderen Suchmaschinen abzielt,fokussiert sich GEO auf die Sichtbarkeit innerhalb der Antworten von GenerativeEngines (KI-Suchmaschinen). Ziel ist es, als verlässliche Quelle darinaufzutauchen, das heißt direkt dort, wo Zielgruppen heute vermehrt Informationenbeziehen. Dabei geht es nicht nur um inhaltliche Relevanz, sondern auch um dieoptimale Struktur und Präsentation dieser Inhalte für die KI-Ausspielung.Noch ist GEO eine junge Disziplin. Unternehmen, die schon jetzt auf GEO setzen,können sich jedoch einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschaffen. "Geradefür kleine und mittelständische Unternehmen bietet sich die einmalige Chance,mit einer klaren Strategie und passgenauen Inhalten frühzeitig Präsenz in denAntworten von KI-Systemen aufzubauen", erklärt Antonia Hertlein. Sie profitierenvon erhöhter Sichtbarkeit und positionieren sich gleichzeitig alsvertrauenswürdige Quelle.Löwenstark macht Unternehmen fit für generative KIUm dieses Potenzial voll auszuschöpfen, braucht es technisches Know-how und eintiefes Verständnis für digitale Zusammenhänge, Zielgruppenverhalten und dieFunktionsweise generativer KI.Die Löwenstark Online Marketing GmbH hat sich gezielt auf GEO spezialisiert (https://www.loewenstark.com/performance-marketing/geo-generative-engine-optimization/) und ist etablierter Experte für digitale Transformation und Innovation.Kunden profitieren von einem umfassenden Leistungsmodell: Von der Analyse deraktuellen KI-Sichtbarkeit über den Wettbewerbsvergleich bis hin zur Entwicklungmaßgeschneiderter GEO-Strategien. Das Expertenteam weiß genau, wie die Inhaltegestaltet und strukturiert sein müssen, damit sie von Nutzern und KI-Systemengefunden und als relevant eingestuft werden."GEO ist für uns kein Buzzword, sondern ein klarer Auftrag: Wir helfenUnternehmen dabei, im neuen digitalen Ökosystem mitzuspielen und die Spielregelnaktiv mitzugestalten. Wer heute klug investiert, sichert sich auch in ZukunftReichweite, Relevanz und Vertrauen", resümiert Antonia Hertlein.Über die AutorinAntonia Hertlein ist Head of SXO bei der Löwenstark Online-Marketing GmbH(https://www.loewenstark.com/) . Ihr Verantwortungsbereich umfasst GenerativeEngine Optimization (GEO) (https://www.loewenstark.com/performance-marketing/geo-generative-engine-optimization/) , Suchmaschinenoptimierung (SEO), UserExperience Optimization (UXO) und Content-Marketing für KI-gesteuerteSuchmaschinen.