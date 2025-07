Nach Apple muss jetzt Alphabet zittern - OpenAI startet wohl eigenen Browser

Der Browser, der auf Googles Open-Source-Code "Chromium" basieren soll, nutzt künstliche Intelligenz, um das Surferlebnis radikal zu verändern. Anders als klassische Browser könnte er Interaktionen direkt über eine ChatGPT-ähnliche Oberfläche ermöglichen. Etwa das automatische Ausfüllen von Formularen oder Buchungen im Namen des Nutzers. Dies würde OpenAI ermöglichen, sich noch tiefer in den digitalen Alltag von Konsumenten und Unternehmen zu integrieren.

OpenAI steht offenbar kurz vor dem Start eines eigenen KI-basierten Webbrowsers, wie Reuters nach übereinstimmenden Angaben von mit der Sache vertrauten Personen berichtet. Das neue Produkt könnte bereits in den kommenden Wochen vorgestellt werden. Der Vorstoß zielt direkt auf das Kerngeschäft von Alphabet und stellt eine potenzielle Gefahr für das dominierende Google Chrome dar.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Apple Inc.!

Datenhoheit als strategisches Ziel

Besonders heikel für Google: Der Browser würde OpenAI direkten Zugang zu Nutzerdaten verschaffen, einem zentralen Baustein des Werbegeschäfts von Alphabet, das rund drei Viertel des Konzernumsatzes ausmacht. Chrome spielt hierbei eine Schlüsselrolle, indem es umfassende Informationen über das Nutzerverhalten liefert und gezielte Werbung ermöglicht. Durch die standardmäßige Weiterleitung von Suchanfragen auf Google hält Alphabet zudem ein Monopol bei der Nutzerführung im Netz.

OpenAI verfolgt mit dem Projekt eine klare Strategie. Eigene Produkte, insbesondere sogenannte KI-Agenten, sollen den KI-Spezialisten stärker in den Alltag der Nutzer verankern. Diese Agenten könnten künftig direkt im Browser agieren, Aufgaben übernehmen und Aktionen ausführen. Damit würde OpenAI nicht nur im Suchmaschinenmarkt mitmischen, sondern auch in die digitale Infrastruktur selbst eingreifen. Ein Bereich, der bislang fest in der Hand von Alphabet, Apple und Microsoft ist.

Harter Wettbewerb und prominente Neueinstellungen

Trotz des ambitionierten Vorhabens tritt OpenAI in einen stark umkämpften Markt ein. Laut StatCounter dominiert Google Chrome den Markt mit über drei Milliarden Nutzern und einem Marktanteil von mehr als zwei Dritteln. Dahinter folgen Safari (Apple) mit rund 16 Prozent sowie Microsoft Edge und kleinere Anbieter wie Brave oder die Browser Company – letztere ebenfalls mit KI-gestützten Ansätzen.

Gut aufgestellt für die Attacke

Vor dem Eintritt hat sich OpenAI, ähnlich wie beim Smartphone, schlagkräftige personelle Unterstützung geholt. Zwei frühere Google-Vizepräsidenten aus dem ursprünglichen Chrome-Entwicklungsteam arbeiten inzwischen für das KI-Unternehmen. Berichten zufolge hat OpenAI auch Interesse signalisiert, Chrome zu übernehmen, sollte es im Zuge des laufenden Kartellverfahrens gegen Alphabet zu einer Zerschlagung kommen. Google hat eine Veräußerung jedoch ausgeschlossen und Berufung gegen das Urteil eingelegt, das dem Konzern nach eigenen Aussagen eine unrechtmäßige Monopolstellung zuschreibt.

Wachstumsstrategie mit Hardware und Agenten

Der neue Browser ist Teil einer breiteren Wachstumsstrategie unter CEO Sam Altman, nachdem ChatGPT zum weltweiten Erfolg wurde. Aktuell zählt der Dienst rund 500 Millionen wöchentliche Nutzer und drei Millionen zahlende Businesskunden. Jetzt arbeitet OpenAI daran, seine Technologie immer tiefer im Alltag der Menschen zu verankern. Im Mai kündigte das Unternehmen den Einstieg in den Hardware-Markt an, unter anderem mit der Übernahme von "io", dem KI-Geräte-Startup von Ex-Apple-Designer Jony Ive, für rund 6,5 Milliarden US-Dollar.

Mein Tipp: Druck auf Alphabet nimmt zu

Sollte OpenAI mit seinem Browser auch nur einen Bruchteil seiner ChatGPT-Nutzer zum Umstieg bewegen, würde dies unmittelbaren Wettbewerbsdruck auf Alphabet ausüben. Der potenzielle Verlust an Datenzugriff und Suchverkehr könnte sich spürbar auf die Werbeeinnahmen auswirken, insbesondere wenn KI-Agenten Nutzerinteraktionen künftig direkt steuern und damit klassische Werbewege umgehen.

Die Alphabet-Aktie reagiert bislang gelassen auf die Entwicklung, doch mittelfristig könnte ein erfolgreicher Browserstart von OpenAI das Bewertungsniveau des Tech-Riesen unter Druck setzen. Anleger sollten den Markteintritt aufmerksam verfolgen. Er könnte das Machtgefüge der Internetplattformen ordentlich durchschütteln.

Apple und Alphabet haben sich in diesem Jahr nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Beide Papiere kommen seit Jahresanfang auf eine negative Performance und OpenAI könnte beiden Techriesen das Leben noch schwerer machen.

Dafür ist nur eine einfache Überlegung notwendig: OpenAI wird es nicht bei einem Smartphone belassen. Es wird vom Tablet, übers Laptop bis hin zum PC angreifen. Und! Auf allen Produkten ist der hauseigene Browser installiert. Tim Cook und Sundar Pichai müssen sich etwas einfallen lassen, um zu verhindern, dass OpenAI nicht in wichtigen Geschäftsfeldern der beiden Fuß fasst.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 186,50 $ , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer