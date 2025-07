Ölpreise gefallen - US-Zollpolitik verunsichert

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag merklich nachgegeben. Die US-Zollpolitik sorgt für Verunsicherung. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent-Öl zur Lieferung im September kostete zuletzt 68,86 US-Dollar. Das waren 1,34 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im August fiel um 1,55 Dollar auf 66,86 Dollar.

Weiterhin bestimmt die US-Zollpolitik das Geschehen am Rohölmarkt. Das Vorgehen von US-Präsident Donald Trump bleibt wenig vorhersehbar. So hat dieser jetzt Zölle in Höhe von 50 Prozent gegen Brasilien verhängt.