Bybit präsentiert mit der Kampagne #IMakeIt eine mutige neue Markenidentität und läutet damit eine neue Ära für über 70 Millionen Nutzer weltweit ein.

Seit seiner Gründung steht Bybit an der Spitze der Innovation, überbrückt die Welten des zentralen und dezentralen Finanzwesens, der Kryptowährungen und der Aktien und heißt jeden willkommen, vom Anfänger bis zum erfahrenen Profi. Heute bekräftigt Bybit seinen Auftrag: nicht nur Tradern zu dienen, sondern neu zu definieren, was und wie Menschen handeln können. In einer Welt, in der alles möglich ist, definiert Bybit neu, was „möglich" bedeutet.

„Wir bei Bybit glauben, dass jeder Nutzer die Macht hat, seine finanzielle Zukunft selbst zu gestalten. Die #IMakeIt-Kampagne und unsere neue visuelle Identität spiegeln unser Engagement für Innovation, Inklusivität und Empowerment wider", sagte Claudia Wang, Head of Marketing, Bybit. „Wir sind hier, um Grenzen aufzulösen, Möglichkeiten zu erschließen und unsere Gemeinschaft in eine Zukunft zu führen, in der alles möglich ist. Dies ist mehr als nur eine Umgestaltung – es ist ein mutiger Schritt nach vorne, inspiriert von unseren Nutzern und angetrieben von unserer Vision, das globale Finanzwesen zu transformieren.

Den nächsten Schritt wagen: die neue Bybit-Geschichte

Dieses neue Branding soll die nächste Entwicklungsstufe im Finanzwesen anführen und Nutzer in die Lage versetzen, ihre finanzielle Zukunft selbst zu gestalten, und digitale Vermögenswerte und dezentrale Tools nutzbar, leistungsstark und inklusiv machen.

Vision: Umgestaltung des globalen Finanzwesens durch Erschließung von Möglichkeiten für alle.

Umgestaltung des globalen Finanzwesens durch Erschließung von Möglichkeiten für alle. Mission: Neuordnung des Status quo durch Umgestaltung des Ökosystems in ein disziplinorientiertes, inklusives, transparentes, geführtes und zugleich langfristig angelegtes System.

Das Herzstück der neuen Marke: „I"

Im Mittelpunkt der neuen Identität von Bybit steht der Buchstabe „I", der Identität, Innovation und Absicht symbolisiert. Sie ist persönlich, kraftvoll und repräsentiert jeden Nutzer, der mit Bybit die Zukunft gestaltet.