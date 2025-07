Tesla Grünheide sieht sich trotz Absatzkrise auf gutem Kurs

GRÜNHEIDE (dpa-AFX) - Der US-Elektroautobauer Tesla sieht in seinem Werk in Grünheide bei Berlin trotz zurückgehender Neuzulassungen in Deutschland keine Arbeitsplätze in Gefahr. "Nach einem erfolgreichen Hochlauf der Produktion zu Beginn des Jahres ist die Produktion auf dem Stand vor der Produktumstellung", teilte eine Sprecherin mit. Das sind nach Unternehmensangaben 5.000 Autos pro Woche, hochgerechnet rund 250.000 Autos im Jahr. Kurzarbeit oder Stellenabbau sind demnach nicht geplant.

Das Unternehmen des Tech-Milliardärs büßte in Deutschland im ersten Halbjahr rund 58 Prozent seiner Neuzulassungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein - dabei legte der Markt für Elektroautos insgesamt zu. Firmenchef Musk stößt zudem mit rechten politischen Ansichten auf zunehmende Kritik.

Nach eigenen Angaben beliefert Tesla aus Grünheide derzeit mehr als 30 Märkte in Europa und Asien - das gilt als Vorteil, um widerstandsfähiger gegen Schwankungen zu sein. "Die Versorgung einzelner Märkte ist dynamisch und wird aufgrund diverser Faktoren wie Lieferketten oder Zollregelungen regelmäßig angepasst", sagte die Sprecherin. Die "Märkische Oderzeitung" hatte zuvor darüber berichtet.

Tesla: Bieten sicheren Arbeitsplatz



Die IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen sprach in der vergangenen Woche von zunehmender Unsicherheit in der Belegschaft, da Tesla in Grünheide auf Rekordniveau produziere, es aber eine Imagekrise des Konzerns und eine Absatzflaute gebe. Die Gewerkschaft lobte, dass Tesla auch beim Anhalten der Produktion immer fast 100 Prozent weitergezahlt habe, in den vergangenen zwölf Monaten seien aber viele Stellen gestrichen worden.

Der Autobauer wies die Darstellung zurück. "Wir nehmen keine Unsicherheit in der Belegschaft wahr und sehen hierfür auch keinen Anlass. Seit Beginn bieten wir unseren Mitarbeitenden einen sicheren, unbefristeten und höchst attraktiven Arbeitsplatz."

Die Gigafactory in Grünheide in Brandenburg öffnete im Jahr 2022. Sie ist größter industrieller Arbeitgeber in Brandenburg. Tesla peilte für die Produktion in Grünheide in einer ersten Phase 500.000 Autos im Jahr an, es gibt Pläne, die Zielzahl auf eine Million im Jahr zu verdoppeln. Der Zeitplan ist wegen der schwierigen Marktlage offen./vr/DP/men

