Stuttgart (ots) - Gold für "bester Servicelevel" und "beste

Nachhaltigkeitsberatung"



FINANCE Banken-Survey: Finanz-Entscheider zeichnen LBBW als eine der Top-Banken

Deutschlands aus



- Fünf Top-3-Platzierungen untermauern die Relevanz der LBBW unter den deutschen

Banken

- LBBW erhält Gold für "bester Servicelevel" sowie "beste

Nachhaltigkeitsberatung"

- Silber bei "Führend im Mittelstand" spiegelt Beratungsstärke und Bedeutung für

mittelständische Unternehmen wider

- Zweimal Bronze für "beste Handels- und Exportfinanzierung" sowie "beste

Kreditvergabe/klassische Finanzierung"





Die LBBW hat ihre Position im deutschen Bankenmarkt eindrucksvoll bestätigt. Beider FINANCE Banken-Survey 2025 - einer Befragung unter deutschenFinanzentscheidern - erzielte die LBBW in fünf Kategorien Spitzenplatzierungen.Gold verliehen die Befragten der LBBW in den Kategorien "bester Servicelevel"und "beste ESG-Beratung", Silber gab es in der Kategorie "Führend imMittelstand" und Bronze bei "beste Handels- und Exportfinanzierung" sowie "besteKreditvergabe/klassische Finanzierung". Im Gesamt-Ranking belegt die LBBW Rang 4unter den deutschen Banken.Joachim Erdle, LBBW-Unternehmenskundenvorstand: "Die Auszeichnungen sind eineeindrucksvolle Bestätigung unserer strategischen Ausrichtung und unseres engenVertrauensverhältnisses zu den deutschen Unternehmen. Die Platzierungen sindgleichermaßen Ansporn und Verantwortung - denn unser Ziel ist es, auch weiterhinein verlässlicher Partner auf Augenhöhe zu sein, der unsere Kunden durchdynamische Märkte und einen nachhaltigen Wandel begleitet."Besonders schätzen die befragten Unternehmen den Servicelevel der LBBW. Indieser Kategorie belegt die LBBW bereits zum fünften Mal in Folge Platz 1. Damitbescheinigen die Befragten der LBBW hohe Servicequalität - von derErreichbarkeit über kompetente und individuelle Beratung bis hin zu schnellenund passenden Kundenlösungen.Bereits zum vierten Mal seit 2021 hat die LBBW ihre führende Rolle in derNachhaltigkeitsberatung bewiesen. Bronze-Platzierungen in den Kategorien"Klassische Finanzierung" sowie "Handels- und Exportfinanzierung" runden dieErfolge ab und unterstreichen die Expertise der LBBW auch als internationalrelevante Bank."Unsere Kunden fordern mehr denn je kompetente Beratung auf Augenhöhe. Gerade indynamischen Märkten sind Verlässlichkeit, Expertise und innovatives Denkenentscheidende Erfolgsfaktoren. Die FINANCE Banken-Survey zeigt, dass wir unserLeistungsversprechen einlösen und unsere Kundinnen und Kunden auf uns zählen",betont Erdle.Seit 2020 zählt die LBBW zu den Spitzenreitern des FINANCE Bankenrankings, dasjährlich die Leistungen in 13 verschiedenen Kategorien bewertet. In diesem Jahrhaben rund 250 Finanzentscheider aus Unternehmen an der Befragung teilgenommen.