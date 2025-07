Pharma-Deutschland-Landesverband Bayern wählt Susanne Lamminger zur neuen Vorsitzenden

Berlin (ots) - Vorstand des Landesverbandes neu besetzt



Der Landesverband Bayern von Pharma Deutschland hat auf der heutigen

Mitgliederversammlung in Pullach bei München eine neue Vorsitzende gewählt.

Susanne Lamminger, Mitglied des Vorstandes der Hexal AG und Head Corporate

Affairs bei Sandoz in Holzkirchen, übernimmt das Amt von Dr. Günter Auerbach.



Die neue Vorsitzende lobt die bisherige Arbeit des Landesverbandes und blickt

gespannt auf die neue Aufgabe: "Ich freue mich sehr darüber, meine Arbeit im

Landesverband in neuer Rolle fortsetzen zu können. Vor fast genau einem Jahr

wurde der Landesverband gegründet, und seitdem haben wir zusammen mit den

Mitgliedsunternehmen eine gute Basis geschaffen, um den Pharmastandort Bayern

weiter zu stärken. Wir werden den konstruktiven Dialog mit der Politik in

etablierten und neuen Formaten fortführen und uns weiter innerhalb der

Gesundheitswirtschaft vernetzen. Auf dem anstehenden Bayerischen Pharmagipfel

nächste Woche werden wir vertreten sein."





