BIOLOGISCH ABBAUBARER D2W-KUNSTSTOFF ENTSPRICHT EU-RICHTLINIE

Borehamwood, Großbritannien (ots/PRNewswire) - Symphony Environmental

Technologies Plc (https://www.symphonyenvironmental.com/) , ein weltweit tätiger

Spezialist für Technologien, die Kunststoff- und Gummiprodukte "intelligenter,

sicherer und nachhaltiger" machen, veröffentlicht diese aktualisierte Mitteilung

nach den Klarstellungen durch die Umweltvollzugsabteilung der

Umweltschutzbehörde Irlands, einem Mitgliedstaat der Europäischen Union.



In der EPA-Erklärung vom 20. Juni 2025 heißt es: "Nach gründlicher Prüfung der

eingereichten Unterlagen und der einschlägigen wissenschaftlichen Studien können

wir bestätigen, dass d2w-Produkte nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie

(EU) 2019/904 fallen, die die Verwendung bestimmter Kunststoffe aufgrund ihres

Beitrags zur Verschmutzung durch Mikroplastik verbietet.





Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass die d2w-Technologie vollständig

biologisch abgebaut wird, ohne persistentes Mikroplastik oder toxische

Rückstände zu hinterlassen. Diese Schlussfolgerung wird durch unabhängige

Studien gestützt und steht im Einklang mit den Zielen der Richtlinie, die

Plastikverschmutzung zu verringern und nachhaltige Alternativen zu fördern.



Wir haben die Bekanntmachung der Kommission (2021/C 216/01), die am 7. Juni 2021

im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht wurde und die Leitlinien zur

Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/904 enthält, sorgfältig geprüft. Auf der

Grundlage der vorgelegten Nachweise haben wir uns davon überzeugt, dass

d2w-Produkte nicht den in der Richtlinie und den dazugehörigen Leitlinien

festgelegten Beschränkungen unterliegen."



Der CEO von Symphony, Michael Laurier, erklärt: "Unsere Erklärung vom 23. Juni

zitierte wörtlich die Genehmigung, die wir von Irland erhalten hatten, jedoch

war die Überschrift technisch nicht korrekt. Nach Ansicht des irischen

Umweltbundesamtes und auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse über d2w

sind nur Kunststoffprodukte, die mit d2w hergestellt wurden, nachweislich

vollständig biologisch abbaubar, ohne persistentes Mikroplastik oder toxische

Rückstände zu hinterlassen, und unterscheiden sich somit von oxo-abbaubaren oder

oxo-biologisch abbaubaren Kunststoffen im Sinne der EU-Richtlinie 2019/904 oder

der Bekanntmachung der EU-Kommission 2021/C 216/01, die besagt, dass solche

Kunststoffe nicht ordnungsgemäß biologisch abbaubar sind und persistentes

Mikroplastik hinterlassen.



"Vor diesem Hintergrund hat das irische Umweltbundesamt bestätigt, dass die

biologisch abbaubaren Kunststoffe von d2w mit der EU-Richtlinie konform sind.

Außerdem sind die biologisch abbaubaren Kunststoffe von d2w mit der

EU-Kunststoffstrategie vereinbar.



"Wir begrüßen diese Stellungnahme der EPA in Irland. Nach dieser Klarstellung

sehen wir keinen Grund, warum d2w-Produkte nicht in allen Mitgliedstaaten der EU

verkauft und verwendet werden sollten. Wir sind davon überzeugt, dass es für die

Umwelt in Europa besser ist, wenn Kunststoffe so hergestellt werden, dass sie

rasch biologisch abbaubar sind und keine giftigen Rückstände hinterlassen,

anstatt jahrzehntelang herumzuliegen oder umherzutreiben und Mikroplastik zu

bilden (https://www.biodeg.org/bpa-briefing-note-oxo-biodegradable-plastic/) ."



